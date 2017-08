Na letisku s uplakanými deťmi: Máte nárok na prioritný nástup do lietadla?

Na väčšine letísk funguje pre rodiny s malými deťmi osobitná brána pre nástup do lietadla. Hneď po pasažieroch, ktorí si zakúpili prioritný nástup, idú rodiny s uplakanými deťmi.

Na našom bratislavskom letisku to však takto nefunguje. Na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom sa posťažoval anonym.

"Na každom letisku vo svete po nástupe pasažierov s prioritným vstupom, vždy berú na nástup do lietadla rodiny s malými deťmi, kočíkmi a podobne. Iba na našom najväčšom slovenskom letisku to nefunguje," napísal anonym.

Podľa jeho slov nechali ženu s dieťaťom v kočíku vystáť si celý rad a nastúpiť do lietadla medzi poslednými.

"Keď personál letiska poprosila, či by nemohla ísť ako všade inde dopredu, zamestnanec ju odbil slovami, že nech čaká, že aj on má malé dieťa a prioritne ich púšťať nemôžu," opísal situáciu na letisku. "Tomu sa hovorí family friendly prostredie," dodal na záver rozhorčený anonym.

O stanovisko sme požiadali aj Letisko M. R. Štefánika. "Cestujúci, ktorí si želajú prioritne nastupovať do lietadla, si môžu takúto službu, ak ju letecká spoločnosť poskytuje, zakúpiť už pri kúpe letenky cez webovú stránku leteckej spoločnosti, resp. počas online registrácie na let. Zakúpiť si prioritný nástup do lietadla umožňujú pri svojich letoch letecké spoločnosti Ryanair, Pobeda, Wizz Air, pričom poplatky za túto službu sa pohybujú v cenových reláciách od 3 € do 7 € za osobu," povedala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Check-in a kontrola

Cestujúci, ktorí majú zakúpený prioritný nástup do lietadla, sú tak počas tzv. boardingu uprednostnení a nastupujú do lietadla skôr ako cestujúci, ktorí si nezakúpili tzv. priority boarding.

Podľa pravidiel leteckých spoločností umožňuje táto služba cestujúcim nastupovať prioritne do lietadla, nevzťahuje sa na prioritné vybavovanie na checkine, ani na prioritné vybavenie na bezpečnostnej kontrole.

Počas prioritného nástupu do lietadla sú si všetci cestujúci, ktorí si túto službu zakúpili, rovnocenní a nastupujú do lietadla v poradí, v akom sa dostavili na vybavenie na let.

"Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vychádza v ústrety rodinám s deťmi, a preto zriadilo detské kútiky v schengenskej aj neschengenskej odletovej hale letiska, kde sa môžu najmenší cestujúci zahrať a skrátiť si tak dobu čakania na odlet. Zároveň v blízkosti toaliet zriadilo miestnosti pre matky s deťmi vybavené prebaľovacím pultom, sprchou či zariadením na ohrev detskej stravy. Mamičky môžu zároveň odovzdať kočík až pri lietadle a pohodlne sa tak na letisku pohybovať s dieťatkom pri čakaní na let," dodala Ševčíková.