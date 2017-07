Na Slovensko sa opäť valia horúce trópy: 7 rád, ako ich zvládnete!

Od pondelka sa začne séria tropických dní, ktoré zrejme prekonajú doterajšie tohtoročné maximum teploty vzduchu namerané 20. júla v Mužli (35,9 °C).

Podľa meteorológov môžeme čakať príchod už štvrtej vlny horúčav, ktorá bude pravdepodobne najvýraznejšia v tomto roku.

Budú iba búrky

Do stredy by malo byť jasno až polooblačno, pričom pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa len ojedinele, a to najmä v horských oblastiach, môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky.

Maximálna denná teplota v najteplejších oblastiach Slovenska presiahne 35 °C a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude už zajtra.

Padne tohtoročný rekord?

Vývoj počasia v druhej polovici budúceho týždňa ovplyvní studený front, ktorý prinesie viac vlhkosti a zrejme aj zrážky. Horúčavy by sa vtedy mali zmierniť.

Je však veľmi pravdepodobné, že zaznamenáme aj dlhšiu sériu supertropických dní, teda dní s maximálnou dennou teplotou vzduchu 35 °C a viac, čo sa v tomto roku ešte nestalo.

Ochladiť by sa malo až okolo 10. augusta.

Aké počasie nás čaká:

Pondelok

28 - 34 stupňov

Jasno, len miestami polojasno.

Utorok

31 - 36 stupňov

Jasno, dusno, veľmi teplo.

Streda

29 - 36 stupňov

Jasno, na západe polojasno.

Štvrtok

30 - 37 stupňov

Polooblačno, horúco, dusno.

Hlavný hygienik radí: Čo robiť v horúčavách

Hlavný hygienik SR Ivan Rovný upozorňuje, že súčasné extrémne vysoké teploty môžu spôsobovať kolapsové stavy, až úmrtia osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, s vysokým krvným tlakom, s poruchami termoregulácie a závažnými hormonálnymi ochoreniami.

Čo odporúča:

- pite 2 až 5 litrov tekutín, najmä ak ste vonku

- starší a chronicky chorí by mali na minimum obmedziť svoje aktivity, nevychádzať z domovov

- ochladzujte sa pravidelným osprchovaním, alebo umytím pokožky chladnou vodou

- od 11.00 do 14.00 hodiny nevystavujte pokožku priamemu slnečnému žiareniu

- uprednostnite ľahké jedlá pred ťažkými a mastnými

- vyberte si vzdušné, ľahké a svetlé oblečenie

- ak idete von, nezabudnite na pokrývku hlavy