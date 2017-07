Na Slovensku exot, v zahraničí si plní sny: Erik sa rád pobije a to sa rozhodol využiť pre svoj rast

Erik (25) vyrastal v malom mestečku Hnúšťa neďaleko Rimavskej Soboty. Už od malička vedel, že chce byť wrestlerom. Svoje idoly ale mohol sledovať len v televízii. Jeho životný sen ustúpil počas puberty do úzadia. Nadšenie pre šport nahradili párty, alkohol, potulovanie sa či bitky v škole. Všetko však zmenila jedna cesta do Košíc.

Život na Slovensku mu nestačil

V Hnúšti bol známy svojimi divokými kúskami na párty a málokto by predpovedal, že to dotiahne tak ďaleko a svoje sny začne meniť na skutočnosť. „Slovensko nebolo to pravé, kde som chcel skončiť. U nás wrestling nie je taký populárny a to bola moja hlavná vízia v živote," prezradil Erik o tom, prečo sa rozhodol opustiť domovinu.

Spočiatku navštevoval Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Práve cesta do metropoly východu zmenila jeho osud. "Počas cesty do školy som sa zoznámil s Róbertom Krupárom, ktorý sa venoval wrestlingovému spravodajstvu," vysvetlil a dodal, že slovo dalo slovo a cez Róberta spoznal Michala Petrgála, zakladateľa a majiteľa stránok Art of Wrestling.

Cez nich sa mohol naživo pozrieť na viacero zápasov a to ho motivovalo. „Už som vedel, čo chcem. Preto som sa vykašľal na školu.“

Viac foto nájdete vo FOTOGALÉRII

Cesta do USA

To, že môže žiť aj inak, zistil už v roku 2013 v USA, kde bol pracovať ešte počas školy. Príležitosť opustiť Slovensko na dlhšiu dobu sa mu naskytla o tri roky neskôr. „Jedného dňa som len tak sedel, bol som nahnevaný, lebo som robil aj v lese, kade tade, snažil som sa zarobiť nejaké peniaze. Preto som si aj vypil a bol som agresívny. Sám seba som nespoznával, bol som nespokojný.“

Prekvapením bol pre neho e-mail s ponukou do Vancouveru. V októbri 2016 odišiel zo Slovenska. Nikdy nepatril k fanúšikom školy, no prihlásil sa na jednoročný biznis program na SELC Career College v Kanade. Bola to najjednoduchšia cesta, ako odísť.

Život bez spánku

Život vo Vancouveri je podľa slov Erika drahý. Popri škole musel stíhať dve práce. Privyrábal si preto na stavbe a v nočnom podniku, ktorý je ako jeden z mála otvorený až do skorých ranných hodín. „Po nočnej som utekal na tréning, bol som nakúpiť, opral som, navaril,..." opísal svoj program. Spával len dve hodiny denne.

Okrem toho si našiel agenta a začal chodiť na herecké kastingy. „Chcel som si vyskúšať herectvo, ktoré je úzko späté s wrestlingom." V súčasnosti býva u indickej rodiny s ďalšími troma ľuďmi. Je však spokojný.

Náročná cesta

„Chcel som dostať šancu vo wrestlingovej brandži, písal som e-maily, ale odpovede nechodili," povedal. Vo fitnesscentre napokon spoznal človeka, ktorý pracoval pre spoločnosť Elite Canadian Championship Wrestling. Bol sa pozrieť aj na zápas v klietke, čo ho nadchlo ešte viac.

„Známy mi vybavil stretnutie s manažérom, ktorý ma pozval na zápas. Vyskúšali ma a boli očarení mojou húževnatosťou," pochválil sa mladý Slovák.

Na profesionálnej úrovni si zatiaľ vyskúšal zápasiť len dvakrát. Raz išlo o exhibíciu pre ľudí s postihnutím, po druhý krát o normálny zápas. "Je to o scenári, emóciách aj improvizácii. Dôležité je zabaviť publikum."

Každý wrestler hrá podľa jeho slov nejaký charakter. Je to ako vo filme - niekto je dobrý a niekto je zlý. Erik vystupuje v role zloducha pod menom Erik Strange. „Naschvál som si nechal v mene K, nech je to zvláštne," prezradil.

Obrovská zmena

Keď začali tréningy, musel žiť zdravo. „S priateľmi som sa prestal stretávať, neožieral som sa. A ani som sa nemohol. Keď všetci pili v klube, ja som pracoval. Strana sa obrátila, ja som dával pozor na ľudí v klube a nikto nedával pozor na mňa. Čo v minulosti bolo úplne opačne.“

A čo je jeho súčasným cieľom? „V prvom rade chcem dostať residence permit, čo je niečo ako zelená karta v USA a chcem sa tiež zlepšiť v angličtine," priznal a dodal, že z priemerného mesačného platu 4000 dolárov musí už teraz šetriť na právnikov.

Začiatky vo filmovom priemysle

Napriek slabej angličtine sa snaží prebojovať aj do sveta šoubiznisu. „Stále nemôžem uveriť, že som mal rolu v akčnom seriáli Arrow a robil som aj reklamu pre Nintendo. Je super byť v zákulisí. Tri roky dozadu som bol doma a opíjal som sa a teraz sa okolo mňa deje toto," zhodnotil svoj postup.

Domov verzus zahraničie

„Stretávanie s kamarátmi mi chýba. Ja som bol vždy spoločenský človek. Mám predsa 25 rokov. Ale ten pocit, že na niečom pracujem je super," priznal. S rodinou si zvykne volať len raz za týždeň. Chápe, že každý rodič chce svoje dieťa doma. V zahraničí si našiel aj známosť. Na milostné hry však čas nemá.

Čo ho v Kanade naviac prekvapilo? "Ľudia sú tam tak priateľskí, až to nie je normálne. Tu keby niekomu strelím facku, tak mi povie sorry. Najčastejšie tu počujem ďakujem a prepáč."

Čudesné zážitky mal aj z nočného klubu, v ktorom pracoval. „Nepredáva sa tam alkohol ale ľudia sa bavia. Je jasné, že sa tam rieši iný biznis. Keď vidím tých nafetovaných ľudí, hlavne ak sú to pekné mladé ženy, je mi z toho zle .“ vysvetlil.