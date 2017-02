Násilie na dennom poriadku a úrady sú slepé: Kto dopustil toto hrozné zlyhanie?!

Informovala o tom Dorota Kráková z iniciatívy Zvierací ombudsman.

Brutálne umučená kobyla, na smrť vyhladované psy, do mäsa zarezané reťaze, či dobité a podpálené mačiatka. To je každodenná realita na Slovensku. Dôkazy existujú, páchatelia sú známi, no už dva roky si za takéto otrasné činy nešiel nikto sadnúť do chládku. Vyplýva to zo štatistík, ktoré zverejnil Zvierací ombudsman.

Podľa oficiálnych informácií nebol ani v roku 2016 na Slovensku nepodmienečne odsúdený za paragrafy 378 a 378a Trestného zákona nikto. Len v štyroch prípadoch bol udelený trest a to s podmienečným odkladom a aj napriek tomu, že v dvoch prípadoch išlo o utýranie zvieraťa na smrť, v jednom prípade o obzvlášť kruté a surové týranie a v poslednom prípade dokonca o nenapraviteľného tyrana, ktorý už raz bol za podobný čin trestaný.

Zásah hasičov sprevádzaný strachom: Zabila labute vtáčia chrípka?

„Nechápeme, ako je možné, že orgány, ktoré majú všetky páky na to, aby konali, a ľudia, ktorí sú platení z daní nás všetkých preto, aby aktívne napomáhali nastoleniu spravodlivosti, ignorujú trestné činy, ktoré súvisia s násilím,“ hovorí odborníčka na trestné právo v oblasti ochrany zvierat, právnička Zuzana Stanová z iniciatívy Zvierací ombudsman.

„Ako je takéto zlyhanie možné? Žiadame exemplárne tresty pre tyranov, pretože kým sa prístup polície a súdov nezmení, tyrani nebudú mať dôvod od svojich krutých praktík upustiť. Na ochrane pre takýmito činmi a ich páchateľmi je naliehavý verejný záujem, nakoľko je preukázané, že ten, kto beztrestne týra zviera, obvykle neskôr ublíži i človeku,“ dodala.

Za posledných sedem rokov bolo na Slovensku nepodmienečne odsúdených za trestný čin týrania zvierat iba šesť ľudí. Spolu im za celé toto obdobie bol uložený trest odňatia slobody na 59 mesiacov.