NÁVOD Aby boli vaše nohy krásne: Operácii kŕčových žíl sa dá vyhnúť!

Aby boli vaše nohy krásne: Operácii kŕčových žíl sa dá vyhnúť!

Určite poznáte známu scénu z filmu Základný inštinkt, kde si Sharon Stone v minisukni preloží nohu cez nohu a dostane všetkých. Práve tento pohyb by sme však podľa lekárov robiť nemali, aby sme sa nedopracovali k chronickému žilovému ochoreniu, ktoré poznáme pod názvom kŕčové žily. Cievny chirurg František Žernovický však hovorí, že by to bola škoda.

Ak cítite v nohách ťažobu či dokonca bolesť, dajte si vyšetriť žily. Autor: Shutterstock