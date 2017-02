Nechcete byť na Valentína sami? Skúste rýchle rande naslepo, vieme kde!

Speed Dating je skupinové rande, kde sa stretne rovnaký počet žien a mužov. Pri dvojmiestnom stolíku strávite s jedným mužom určený počet minút, zväčša 8. Potom zazvoní zvonec a váš spoločník sa presunie k inému stolu. Takto sa za jeden večer nezáväzne zoznámite s niekoľkými mužmi. Na záver napíšete organizátorom na kartičku, ktorého z nich by ste radi stretli znova. Ak označí aj on vás, ďalšie rande máte isté, to už osamote, vo vlastnej réžii.

Čítajte viac Nie je Valentín ako Valentín: Takto vyzerá sviatok zamilovaných vo svete

Ak ste jazykovo zdatní, môžete vyskúšať Speed Dating v rakúskom obchodnom centre Huma neďaleko našich hraníc, smer Viedeň. Tam sa koná rýchle rande naslepo presne na Valentína, teda v utorok 14. februára o 17. hodine. O romantickú atmosféru sa postará talianska reštaurácia Dolce Vita, kde sa udalosť koná. Prihlásiť sa môžete vopred v informačnom centre obchodného domu. Vstup je zadarmo.

V Bratislave sa niečo podobné uskutoční v novej kaviarni v centre mesta najbližšiu sobotu, teda 18. februára o piatej popoludní. Prihlásiť sa môžete na stránke speed-dating.sk. Ďalšie zoznamovacie večierky tohto druhu budú v našom hlavnom meste aj po Valentínovi, napríklad 5. a 19. marca. Tu je však určená veková kategória. Ak máte niečo medzi 25 - 36 rokov, ste vítaní.