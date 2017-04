Neseďte doma! Vyrazte na miesta, ktoré milujú nielen zaľúbenci

Kostolík z bankovky

Svätostánok v Dražovciach patrí medzi naše najstaršie románske kostoly. Vyniká neopakovateľnou atmosférou. Kedysi bol vyzobrazený na 50-korunovej bankovke. Chodia sem zamilované dvojice, novomanželia sa tu fotografujú.

Srdcový kameň

Keď sa tomuto kameňu prizriete bližšie, hneď vás zaujme jeho netradičný tvar. Vyzerá totiž ako obrovské srdce. Nájdete ho pri chodníku k tatranskému Štrbskému plesu. Na prechádzky k nemu chodia predovšetkým zaľúbenci.

Nebezpečný most lásky

Košický Most lásky nájdete pri ústí Mlynskej ulice do Mestského parku. Vedie však ponad rušnú komunikáciu, takže ak si s partnerom zamknete lásku na zámok a kľúčik hodíte dole, môžete spôsobiť šok vodičovi idúcemu popod most.

Rómeo a Júlia po slovensky

V Banskej Štiavnici stojí Dom Maríny, ktorá bola múzou štúrovského básnika Andreja Sládkoviča. Pred budovou si môžete urobiť zamilovanú fotografiu alebo zamknúť zámok lásky na špeciálnu mreže. Plánujú tu otvoriť aj unikátne zážitkové Epicentrum lásky, i keď presný termín zatiaľ nie je známy.

Svadobný kaštieľ

Kaštieľ v Beladiciach Pustom Chotári dala vybudovať šlachtická rodina Jesenských okolo roku 1820. Bol sídlom šlachtickej rodiny Szirányii - Õtõmõs. Neskôr ho odkúpil barón Henrik Lindelóf, ktorý ho koncom storočia prestaval v duchu neoklasicizmu. Je obľúbeným svadobným miestom: futbalista Marek Hamšík si tu bral Martinu Fraňovú. Nakrúcali tu televíznu šou Daruj mi svoju ružu so známym ženíchom Honzíkom.

Mosty lásky

Ten pri Bojnickom zámku, vedúci na pôvabný ostrovček, je naozaj romantický. Niežeby nebol taký aj ten košický! Most lásky v metropole východu nájdete pri ústí Mlynskej ulice do Mestského parku. Vedie však ponad frekventovanú mestskú komunikáciu, takže ak si s partnerom zamknete lásku na zámok a kľúčik hodíte neopatrne dole, môžete spôsobiť šok prípadne aj škodu vodičovi idúcemu popod most.

Ondřej (29) z českého Žatca a Košičanka Veronika (26) nenamietajú nič proti takémuto zvyku, ale neoslovil ich. „Prvý májový deň nijako mimoriadne nevnímame. Tešíme sa, že máme pracovné voľno, inak je to deň ako každý iný. Ľudia by sa mali mať radi celý rok, nie iba v jeden deň či mesiac ,“ vyhlásili zaľúbenci.

Najromantickejší hotel v Európe

Ruiny rodinného kaštieľa Château Belá premenila grófka Ilona von Krockow z Nemecka na nádherné a honosné miesto pre zamilovaných. Aj preto ho vyhlásili za najromantickejší hotel v Európe. Ako hosť sa tu zabával i britský princ Harry, svadbu tu mal futbalista Lothar Matthäus, keď si bral Rusku Anastasiu Klimko.