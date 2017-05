Nová linka číslo 97 už premáva: Spája Petržalku s autobusovou stanicou

Autobus 97 je alternatívou ku skrátenej linke 95, ktorá spájala ešte nedávno Petržalku so Starým Mestom. Jej spustenie potvrdil aj Dopravný podnik Bratislava na svojej webovej stránke. „Chceme Petržalčanom vyhovieť a pokúsili sme sa nájsť riešenie, ktoré by dočasne vyriešilo problém a zároveň by neznamenalo riziko pre záväzky mesta súvisiace s využitím eurofondov na realizáciu prvej i druhej etapy električky do Petržalky," povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Kadiaľ premáva 97

Trasa novej linky vedie z Vyšehradskej ulice až po zastávku Farského na Bosákovej ulici po identickej trase linky 95, aj s obsluhou jednotlivých zastávok. Od zastávky Farského pokračuje v trase cez Bosákovu, Most Apollo, Košickú, Mlynské nivy na autobusovú stanicu. Naspäť ide cez Dostojevského rad, Landererovu, Most Apollo, Einsteinovu a Jantárovú cestu. Počas troch mesiacov jej skúšobnej prevádzky preskúmajú jej efektívnosť využitia cestujúcimi. Na základe nameraných dát sa rozhodne o jej definitívnej verzii a období prevádzkovania. Súčasná linka číslo 95 premáva v špičke každé štyri minúty, po novom bude premávať každých osem minút. Rovnako bude každých osem minút premávať aj nová linka číslo 97.