O novej autobusovej linke v Bratislave bude rozhodovať primátor: Aký osud ju čaká?

O tom, či tak bude aj po skúšobnom období troch mesiacov, rozhodne primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Dopravný podnik Bratislava (DPB) však TASR informoval, že priemerná vyťaženosť spojov tejto linky je dlhodobo pod piatimi percentami.

>>Čaká vás však poriadna skúška nervov! Od augusta sa bude opravovať električková trať<<

Vyhodnotenie vyťaženosti poskytol dopravný podnik objednávateľovi výkonov – bratislavskému magistrátu ako podklad k rozhodnutiu pre ďalšiu prevádzku tejto linky. Hlavné mesto zatiaľ neuviedlo, či linka bude aj po júli spájať Petržalku s autobusovou stanicou na Mlynských nivách.

"Trojmesačné testovacie obdobie linky 97 trvá do konca júla. Po skončení tohto obdobia primátor rozhodne o ďalšom postupe. Až do samotného rozhodnutia bude linka 97 premávať naďalej," povedala pre TASR Veronika Šafáriková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.

>>FOTO Autobusová zastávka s kurióznou ozdobou: Uvoľnite sa, prosím!<<

Nová linka 97 má byť alternatívou ku skrátenej linke 95, ktorá spájala ešte nedávno Petržalku so Starým Mestom. Pred jej spustením sa však dohodlo, že počas troch mesiacov jej skúšobnej prevádzky by mala byť preskúmaná jej efektívnosť využitia cestujúcimi.

Na základe nameraných dát sa následne rozhodne o jej definitívnej verzii a období prevádzkovania. Trasa tejto linky MHD vedie z Vyšehradskej ulice až po zastávku Farského na Bosákovej ulici po identickej trase linky 95, aj s obsluhou jednotlivých zastávok.

>>FOTO: Pohroma v hlavnom meste: Bratislavské ulice skončili pod vodou!<<

Od zastávky Farského pokračuje v trase cez Bosákovu, Most Apollo, až na Mlynské nivy na autobusovú stanicu. Naspäť sa do Petržalky vracia cez Landererovu a Most Apollo. O vznik tejto linky požiadalo koncom marca primátora Iva Nesrovnala mestské zastupiteľstvo.

Poslanci tak reagovali na petíciu s takmer 3300 podpismi za obnovenie pôvodnej trasy linky 95 na Šafárikovo námestie. Jej trasa bola totiž po otvorení Starého mosta a novej električkovej trate do Petržalky skrátená v druhej polovici júla po Muchovo námestie.

Obnovenie pôvodnej trasy však nie je možné pre proces čerpania eurofondov na prvú etapu električkovej trate do Petržalky.