HORÚČAVY nám nedali posledné zbohom: Na týchto miestach rátajte s vysokými teplotami!

Západ a juh stredného a východného Slovenska dnes potrápia vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že na týchto miestach môže teplota vystúpiť na 33 stupňov Celzia.

Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami, ktorá platí od 13.00 h do 18.00 h. Počasie by malo byť dnes slnečné a ovplyvňovať by ho mal výbežok tlakovej výše.

Vo štvrtok udrú horúčavy oveľa silnejšie. Na juhu celého Slovenska sa stupeň výstrahy zvýši a teploty sa vyšplhajú aj na 36 stupňov Celzia.

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 20 až 17 a najvyššie denné 30 až 33 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 19 až 14 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 19 až 15 a najvyššie denné 28 až 32 stupňov C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 24 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 20 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 16 stupňov C.