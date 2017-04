Nesrovnal ide opäť proti poslancom: Drsný odkaz pre parkovanie v Bratislave!

Na návrh mestského poslanca Jána Hrčku tento bod presunuli na máj. Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal je z tohto rozhodnutia poslancov sklamaný. Poslanec Hrčka tvrdí, že na 85 percent sú veci ohľadom parkovania dorokované, a je to podľa neho na najlepšej ceste.

"Avšak nie je dorokované prerozdelenie financií v zmysle štatútu, ktoré s tým síce priamo nesúvisí, ale desať rokov všetci vedia, že je to nespravodlivé. Pokiaľ sa to nespojí teraz, už sa to ďalších desať rokov nevyrieši," vysvetlil Hrčka prečo navrhoval tento bod presunúť na máj. Dúfa, že sa dovtedy podarí financovanie dorokovať.

Nesrovnal: Ich rozhodnutie je pokrytecké!

Primátor Nesrovnal vníma dnešné rozhodnutie mestského zastupiteľstva za krok späť pre Bratislavu. Podľa jeho slov hlavné mesto potrebuje parkovaciu politiku.

Čítajte viac Vodiči pozor: Bratislavskí taxikári vyrážajú na pomalú protestnú jazdu mestom

"Títo poslanci schválili nariadenie o parkovaní v decembri a títo istí poslanci to svojím dnešným hlasovaním popreli. Je to absolútne nepochopiteľné, lebo ten dôvod, ktorý pomenovali, je pokrytecký a vôbec s parkovaním nesúvisí. Je to iná vec. Neschopnosť bratislavských starostov sa dohodnúť," povedal primátor.

Ako podotkol, dodatok k štatútu si podľa neho poslanci zobrali ako rukojemníka svojich politických ambícií.

"Mám pocit, že sme sa priblížili k voľbám," poznamenal Nesrovnal.

Všetko bolo podľa jeho slov dohodnuté, no dnes ráno sa to otočilo. O konsenzus sa však chce naďalej uchádzať. Mestskí poslanci mali pritom na stole pozmeňujúci návrh. Starosta Petržalky a mestský poslanec Vladimír Bajan vysvetlil, že jeho zámerom bolo, aby všetky vybraté pokuty a poplatky zostali pre potreby parkovacej politiky.

"Druhá vec je, že žiadame zmenu organizačného poriadku mestskej polície, kde by vznikla dopravná polícia. Nejaký prvok mestskej polície, ktorý bude mať výlučne na starosti parkovanie," podotkol Bajan.

Mestskí poslanci však upozornili na nedostatok mestských policajtov v hlavnom meste a potrebu vyriešenia tohto problému. Tento deficit potvrdil aj náčelník mestskej polície.

"Musí sa preto urobiť iný nábor, iná mzda a motivácia," podotkol Bajan.

Dodatok k štatútu upravuje deľbu kompetencií hlavného mesta a bratislavských mestských častí vo veci užívania komunikácií I. až IV. triedy. Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť všeobecne záväzné nariadenie v miestnom zastupiteľstve. Jeho obsahom bude najmä úprava výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia.

Prijatie tohto dodatku je podľa Nesrovnala posledný úkon, aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou. Mestskí poslanci pritom schválili začiatkom decembra 2016 zavedenie jednotnej parkovacej politiky v Bratislave od marca tohto roka.