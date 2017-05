POČASIE: Čo všetko si na nás pripravilo na tri voľné dni?

Najbližšie tri dni to veru s počasím ružové nebude.

V sobotu nás čaká zamračený deň, lokálne aj zmenšená oblačnosť. “Na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele i búrky,” uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav SHMÚ) na svojej stránke.

Zrána sa ojedinele objaví hmla. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na Kysuciach, Orave, v Liptove, na Spiši a Horehroní okolo 17 stupňov.

Teplota na horách vo výške 1500 m dosiahne iba okolo 9 stupňov.

Bude bezvetrie alebo slabý, popoludní na západe a východe prevažne južný vietor do 5 m/s (20 km/h), pri búrkach prechodne zosilnie.

Spadnúť môže do 10 mm zrážok, pri búrkach raz toľko.

Podľa SHMÚ k nám v nedeľu začne od severu prúdiť chladnejší vzduch. Ten spôsobí oblačné až zamračené počasie, len ojedinele bude zmenšená oblačnosť.

Zrána nás ojedinele potrápi hmla. V noci nás čakajú miestami, cez deň na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 17 stupňov.

Vanúť bude slabý, cez deň postupne severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Pri búrkach prechodne zosilnie.

Podobne to bude v pondelok, postupne sa môžu ojedinele vyskytnúť aj búrky. A vo vysokých polohách dokonca môže snežiť.

Najvyššia denná teplota dosiahne 14 až 19, na severe však bude oveľa chladnejšie, iba 8 až 13 stupňov. Vietor pridá na sile, fúkať bude severozápadný až severný rýchlosťou 3 až 8 m/s, miestami v nárazoch okolo 13 m/s čo je až 45 km/h. Na juhu stredného Slovenska sa miestami očakáva iba slabý vietor.

Aké sú májové pranostiky?

Pamätajú aj na takéto prepovede. Ak totiž na Stanislava (7.5.) "padá dážď, bude na jeseň prázdny sad." Alebo: "Májová vlažička - narastie trávička, májový dáždiček, narastie chlebíček." Podľa ďalšej z by mali najmä pestovatelia pamätať na to, čo musia na Žofiu (15.5.) urobiť. Lebo "Žofia mak sadí i ľan rozsieva, stromy rozvíja, víno vypíja či nasype do žochka". Ale najprv treba prečkať troch zamrznutých Pankráca, Serváca a Bonifáca (12.5.). Mesiac máj sa považuje za najkrajší v roku, trápi nás však mrazmi: “Studený máj v stodole raj”.