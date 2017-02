Podnikateľ Alexander Rozin sa snaží rozšíriť svoje vinárske impérium: Lukratívne pozemky za euro a desiatok vína radnici

Podnikateľ Rozin prišiel k prvým hektárom viníc na bratislavských Vinohradoch, ktoré pôvodne patrili štátnemu Výskumnému ústavu vinohradníckemu a vinárskemu, neštandardným spôsobom. Vydržal ich na základe pochybných listín. Celý proces vydržania bol natoľko zvláštny, že to v minulosti zaujalo aj orgány činné v trestnom konaní. Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre podvod. Stíhanie zastavila okresná prokuratúra, pretože skutok sa vraj nestal.

Ponúkol sa mestu, že sa postará o jeho pozemky

Teraz chce Rozin svoje pozemky rozšíriť o mestské vinice, ktoré s nimi susedia. V súčasnosti mesto prenajíma časť svojich viníc štyrom vinárom za rovnakých podmienok, aké žiada aj Rozin. "Magistrát nás v minulosti oslovil s touto ponukou," hovorí Juraj Vladár, ktorý je jedným z vinárov. Magistrátu za výhodný prenájom odovzdávajú desatinu vyrobených fliaš vína, ktoré dopestujú na mestských pozemkoch. "Toto víno potom mesto využíva na protokolárno-spoločenské účely. Mesto od vinárov dostalo v minulosti 900 fliaš vína," vysvetľuje Michal Lukáč z bratislavského magistrátu.

Prenajímajú si to tak aj ostatní

"Pokiaľ viem, ide o parcelu, ktorá je pri Rozinových pozemkoch. My o ňu napríklad záujem nemáme, lebo je ďaleko od nás a bolo by to nevýhodné," vysvetľuje Vladár.

Ako Rozin zdôraznil, ide mu o zachovanie a revitalizácia jedného z posledných existujúcich vinohradov v centre Bratislavy. Na šiestich hektároch vinohradov, ktoré má pod prstom teraz, vyhotoví ročne 20 až 30-tisíc fliaš. "Ide predovšetkým o Rizling rýnsky a vlašský, Veltlín zelený, Chardonnay a Frankovka modrá, ale aj o novošľachtencov ako Rudava, Rimava, Dunaj, Hron, Nitra či Aromína," povedal nám podnikateľ. Táto časť mestských viníc je podľa neho v súčasnosti zanedbaná a postupne chátra.

"Aby bolo možné na nich produkovať víno, je v prvom rade nutné vinohrady rekultivovať, vysadiť nový vinič a obrábať ho, čo si vyžiada veľké finančné investície a množstvo starostlivosti," vysvetlil a dodal, že za posledných dvadsať rokov nezaregistroval žiadnych ďalších záujemcov, ktorí by mali v úmysle starať sa o vinice v tejto lokalite.

Starostovia chcú prenájom stopnúť

"Sme radi, že mestský majetok nebude ďalej pustnúť a v maximálnej miere podporujeme, aby sa tam obnovil vinohrad a pestoval vinič," povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Avšak dodal, že za najférovejšie považuje vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom pozemkov. Bol by rád, ak by záujemci splnili tri základné podmienky. "Prvou je účelová viazanosť na vysadenie viniča a pestovanie hrozna, druhou zákaz stavať. A ak hovoríme o tom, že chceme zachovať miestnu vinohradnícku tradíciu a podporiť bratislavských vinohradníkov, treťou podmienkou by mohlo byť obmedzenie možných nájomcov na vinárov z Bratislavy, samozrejme, ak to tak zákon umožňuje," vysvetlil Kusý.

Podobne sa vyjadruje aj starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, ktorá v žiadnom prípade nebudem súhlasiť s prenájmom bez verejnej obchodnej súťaže. Je to podľa nej jediný transparentný spôsob prenájmu. "Je to dôležité o to viac, že vinice ležia v lukratívnej oblasti Bratislavy. Tá sa v budúcnosti, už bez nášho vplyvu, môže zmeniť aj na stavebné pozemky," dodala

Rozhodnú poslanci, tak ako aj v minulosti

O prenájme 9 324 metrov štvorcových budú dnes, 16. februára, rozhodovať mestskí poslanci. Podobne mestské zastupiteľstvo rozhodovalo aj za bývalého primátora Ftáčnika. Vtedy poslanci rozhodli o prenájme vinohradov pre štyroch vinárov, tí v súčasnosti spravujú 76 653 metrov štvorcových mestských viníc.

O prenájom mestských vinohradov sa môže podľa magistrátu uchádzať ktorýkoľvek vinár, ktorý o to požiada.