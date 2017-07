Obľúbené jazero Slovákov zažilo šok: Neusiedler See otrávili baktérie!

Odborníci sa domnievajú, že jazero zamorili pravdepodobne vtáci, ktorí sem priniesli enterokoky. Sú to baktérie, ktoré u ľudí môžu vyvolať silné infekcie. Preto je pitie zamorenej vody aj kúpanie v nej nebezpečné a pláže v stredisku Weiden am See hygienici v sobotu zatvorili.

Kde sa baktérie vzali?

Veľké horúčavy a ubúdanie vody v menších jazerách pravdepodobne spôsobili, že množstvá divých kačiek, husí, ale aj bocianov hľadali nové zdroje vody a našli práve Neusiedler See, kam so sebou priniesli aj enterokoky, ktoré môžu u človeka vyvolať zápal močových ciest, infekčnú endokarditídu aj meningitídu. Preto experti zakázali piť vodu zo všetkých prameňov pri Neusiedleri.

Podľa rakúskeho denníka Oesterreich boli návštevníci strediska Weiden cez víkend v šoku, keď zistili, že kúpanie v jazere je zakázané. Príčinou bola vysoká koncentrácia baktérií nameraná 18. júla. Hygienici zistili vo vode vyše 2400 jednotiek, čo vysoko prekročilo normu 400 jednotiek. Pre televíziu ORF v Burgenlande to potvrdila okresná hejtmanka Birgit Lentsch.

Kúpanie opäť povolili

„Posledné merania však ukázali, že riziková koncentrácia baktérií bola iba jednorazová, terajšie hodnoty sú okolo 195, čo zodpovedá norme,“ vysvetlila Lentschová. Preto kúpanie opäť povolili. Aby sa však zabránilo akýmkoľvek ďalším zdravotným rizikám, budú vo všetkých rekreačných strediskách naďalej koncetráciu enterokokov sledovať. Ak sa teda vyberiete v najbližších dňoch k Neziderskému jazeru, môžete tam stretnúť aj hygienikov s meracími prístrojmi.