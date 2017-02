FOTO Povestný bar chystá veľký návrat: Luna zažiari ako za starých čias!

Nový nájomca Martin Petrus (30) je v bare dennodenne od rána do večera. „Interiér zostane autentický, má pre mňa historickú aj osobnú hodnotu. Kedysi, keď som z Lučenca prišiel do Bratislavy, som totiž v hoteli Kyjev robil poslíčka či halového pracovníka, neskôr počas vysokej školy na recepcii, poznám to tu veľmi dobre,“ povedal Petrus, ktorý sa zo svojho nového baru nesmierne teší. „Je jedinečný,“ hovorí a s úľubou si prezerá kruhový parket.

Keď sme za ním prichádzali, práve sa lúčil s dvomi manažérmi, ktorí prišli ponúknuť svoj program a vyzeralo to, že sa dohodli. „V treťom ročníku výšky som z recepcie prešiel na manažérsku pozíciu v developerskej spoločnosti, ktorá vlastnila hotel, a raz som sa riaditeľa spýtal, či si vo vtedy už zatvorenom bare nemôžem spraviť narodeninovú párty,“ spomína Martin. Párty bola taká skvelá, že myšlienka na znovuotvorenie baru mu nedala pokoj.

Medzitým začal podnikať v inej gastronómii, vyše 6 rokov prevádzkuje franchisovú predajňu bagiet, na Lunu však nezabudol. Keď sa pred pár mesiacmi stretol s majiteľom hotela Kyjev, znova sa pýtal na bar. Tentoraz sa dohodli a Martinovi sa splnil dávny sen. „Aj keď v bare zostalo veľa vecí zachovaných, elektrinu, vodu a techniku robíme nanovo, aby bolo všetko bezpečné, ale čo sa dá, zachováme, hlavne dizajn, ktorý je tu jedinečný,“ zdôraznil nový šéf.

Hlavný priestor baru bude nefajčiarsky, ale z bývalej kuchyne vznikne aj celkom nový fajčiarsky priestor. Spolu tu bude 130 – 170 miest na sedenie, podľa podujatia, a na tancovanie 300. Program bude väčšinou v retro štýle, ako celý bar. Môžete sa sem vybrať na oldies párty, džez, ale aj stand up comedy či literárny večer. Piatky a soboty budú vyhradené tanečnej zábave a diskotékam.

Vekslákov a prostitútky z 90. rokov, ktorých ku koncu prevádzky pôvodného baru vystriedali skupiny Angličanov na pánskych jazdách, má vystriedať „stredná vrstva dospelákov“. Vstup bude totiž striktne od 18, možno dokonca od 21 rokov. „Opité deti do baru nepatria,“ trvá na svojom Petrus. Má ešte jednu retro predstavu – že pred barom budú ľudia stáť na lístky v radoch tak, ako kedysi pred legendárnym V-klubom.