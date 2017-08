Poznáte ich? Žiadna dobrá dovolenka sa bez nich nezaobíde!

Vlnili ste sa toto leto na diskotéke na Ibize či niekde inde v rytme hitu Despacito? Alebo ste pri ňom pomaly niekoho zvádzali, ako popisuje text piesne? A pamätáte sa, aký hit ovládol dovolenky pred rokom, dvomi, desiatimi? Pripomeňte si ich spolu s nami.

Song, ktorý sa všeobecne považuje za prvý letný hit, si sotva pamätáte, ale pravdepodobne ho napriek tomu poznáte. Písal sa rok 1960 a na plážach a diskotékach znelo: Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini.

O 10 rokov neskôr ovládol leto Mungo Jerry s hitom In The Summertime. Ten poznáte určite. Každá generácia má vlastný vkus a predstavy o zábave, ale letné hity majú jednu vec spoločnú, vyvolávajú dobrú náladu a roztancujú každú diskotéku.

Hity posledných rokov:

2017 Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2016 Imany - Don't Be So Shy

2015 Felix Jaehn - Ain’t Nobody (Loves Me Better) ft. Jasmine Thompson

2014 Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz - Prayer in C

2013 Avicii - Wake Me Up

2012 Lykke Li - I Follow Rivers

2011 Alexandra Stan - Mr. Saxobeat

2010 Yolanda Be Cool & DCUP - We No Speak Americano

2000 ATC - All Around The World (la la la la la la la la)