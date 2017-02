Pred hlasovaním o hazarde je v hlavnom meste horúco: Chromík hrozí bratislavským poslancom!

"Pán Chromík dáva inštrukcie aktivistom v tričkách Zastavme hazard, že poslanci, ktorí budú súhlasiť s tajnou voľbou, tým verejne dajú najavo, že podporujú hazard. To je doslova nehorázny nátlak", uviedla Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier a dodala, že z úst viacerých prítomných zástupcov iniciatívy Zastavme hazard zaznievajú hrozby o verejnom pranieri každého, kto bude súhlasiť s tajnou voľbou.

Niektorí poslanci ešte minulý týždeň vyjadrili názor, že tajná voľba je vzhľadom na tlak, ktorému sú vystavení z oboch strán, logická. Iniciatíva Zastavme hazard totiž opakovane vyzývala ľudí na spamovanie e-mailov poslancov a zverejnila kompletný zoznam ich adries, aby vytvorili čo najsilnejší nátlak.

Ľudia náhle otočili: Hazard a automaty nám nevadia!

Iniciatíva Zastavme hazard prípadnú tajnú voľbu odmieta, ako dôkaz komplotu proti zrušeniu hazardu. Prevádzkovatelia kasín a herní nedávno zverejnili prieskum, ktorý okrem iného zistil, že väčšina Bratislavčanov sa obáva, že absolútny zákaz hazardu spôsobí vznik nelegálnych herní a kasín, ktoré ovládne podsvetie.

Viacerí bratislavskí poslanci dali po zverejnení prieskumu verejne najavo, že prísne regulácia, ktorá by vytlačila kasína a herne z obytných zón a mohli by zostať iba v hoteloch a zábavných centrách, by pre mesto bola lepším riešením, ako úplná prohibícia.