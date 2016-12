Predajca na vianočných trhoch v Bratislave má problém: Za 75 centimetrov mu hrozí pokuta 32-tisíc

Roky predáva na vianočných trhoch v Bratislave, teraz mu sviatočná nálada poriadne zhorkla! Predajca Karol Szendrei má už niekoľko sezón stánok na Hlavnom námestí. Nie je tu prvý raz a doteraz bolo všetko v poriadku. Tento rok mu kvôli 75 centimetrom, ktorými jeho stánok zasahuje do mestskej komunikácie, hrozí niekoľkotisícová pokuta. Vyhol by sa jej, ak by mal povolenie ako tanky či kombajny.