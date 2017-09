Žena, pre ktorú sa známy tanečník vrátil na parket Let´s Dance! Čo všetko o nej prezradil?

Privítali ste návrat do Let´s Dance? Potešili ste sa alebo ste mali aj obavy?

- Nevedel som, či to mam prijať. Veď teraz sa venujem niečomu úplne inému ako tancu, čo mi dáva poriadne zabrať. Vediem ​medzinárodnú platobnú inštitúciu, kde poskytujeme platobné brány pre e-shopy po celom svete. Mám teda veľa povinností. Ale presvedčil ma fakt, že top riaditelia firiem dokážu manažovať všetko, a hlavne svoj čas, takže aj ja to musím zvládnuť. Je to výzva.

Ale zabralo i to, kto bude vašou tanečnou partnerkou!

- To predovšetkým. Veď od dnes budem v súťaži tancovať s Danielou Hantuchovou, ktorú si vážim a považujem za naozajstnú celebritu, ktorá skvele reprezentuje Slovensko. Som šťastný, že budem viesť práve Danielu, je naozaj super ! Je normálna, prirodzená a ľudská, na nič sa nehrá. Je to inteligentná a skromná žena.

Ste pri všetkom tom financovaní v kondícii?​

- Som v dobrej kondícii, ale stále môžem byť v ešte lepšej. Takže stále makám na plné obrátky. S Danielou trénujeme - na súťaž sme sa pripravovali napríklad aj v Ríme.

Nemá Daniela Hantuchová trošku protekciu? Všetci dostali neznámych partnerov, len jej pridelili vás, zo súťaže už známeho.

- Hmm, nemyslím si, že ide o nejakú protekciu. Všetci tanečníci v súťaži sú výborní. Ale Daniela je dosť vysoká a u nás nemáme zase toľko vysokých tanečníkov na určitej úrovni. Takže aj preto som späť v súťaži.

Na čo sa pri tanci zameriate?

- Chcem, aby Daniela vedela tancovať naozaj, nie len naoko, pre diváka a vďaka lacným efektom. Chcem, aby chápala pohyb a rytmus. Aby aj neskôr, keď pôjde niekam tancovať, všetci videli, že je to žena, ktorá chápe tanečné umenie.

Zatiaľ vám to s Danielou ide?

​- Ale áno, veď uvidíte už dnes. Myslím si, že si super rozumieme a sme na jednej vlnovej dĺžke. Máme spoločný uletený humor, takže je pre mňa ideálnou partnerkou.

Máte už s Danielou dohodnutú nejakú stratégiu a taktiku tanca?​

- Našou stratégiou je vyhrať nad sebou, prekročiť vlastné maximum. Chceme byť len normálni a úprimní, žiadna pretvárka, faloš a divadlo. Chcem ukázať kvalitu a charakter tanca, bez zbytočných lacných efektov, hoci sú dnes veľmi populárne.

Je Daniela poslušná žiačka alebo si chce presadiť svoje?

​​- Daniela je inteligentná žena a dôveruje mi. Veď ideme spolu s kožou na trh. Vie, že jej chcem len dobre, preto ma pri tréningoch plne rešpektuje. A ja sa zase snažím cítiť jej pocity a osobnosť, aj to, aký pohyb jej ide. Keď má s niečím problém, radšej to vyhodíme. Chcem, aby to bolo pre ňu čo najprirodzenejšie.

Ako vidíte vaše šance v súťaži?

​- Sú rovnaké, aké ich majú všetci ostatní. Ak budeme sympatickí divákom a budeme tancovať dobre, vyhráme. Ak nie, vyhodia nás hneď v prvom kole.