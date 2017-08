Prevoz maličkej chorej Ellie z Egypta: Vieme, kto zaplatí prevoz!

Hoci bola rodina poistená v spoločnosti Uniqa, zaplatí to štát. „My máme pre takéto prípady vlastný rozpočet,“ uviedol Ivan Netík z ministerstva vnútra. Koľko tento let stál, nebolo ešte vyčíslené. Jedna letová hodina by mala stáť okolo 1 200 eur. Poisťovňa Uniqa uviedla, že je pripravená rokovať o úhrade prevozu.

„Takýto prípad sme ešte nemali,“ povedal Juraj Sliacky, riaditeľ cestovky Kartago tours, s ktorou bola rodina v Egypte. „Keď nás kontaktovali, okamžite sme začali konať, aj keď neboli poistení cez nás, ale samostatne v poisťovni Uniqa. My sme cez nášho delegáta zabezpečili len prevoz dieťatka do nemocnice v Marsa Alam a potom aj do nemocnice v Hurghade,“ dodal.

Cestovka ponúkla aj prevoz dievčatka na Slovensko charterovým letom. To však bolo možné len za predpokladu, že dieťa nie je infekčné. To však vtedy nikto nevedel povedať, diagnóza nebola určená. Nikto iný zo zájazdu v Egypte neochorel.

„Je to spoľahlivý hotel, okamžite urobili rozbor vody v bazéne, kde sa Ellie mohla nakaziť, aj jedla. Všetko bolo v poriadku, “ povedal Sliacky. Otec malej Ellie František sa momentálne doma stará o staršiu dcéru Sofinku. „Manželka s malou sú ešte v nemocnici. Už je jasné, že to bol stafylokok,“ povedal František. Ellie dostáva antibiotiká, ktoré dobre zaberajú.