Pristúpia aj k najhoršiemu: Vodiči bratislavskej MHD štrajkujú!

Dôvodom štrajku je podľa odborárov nespokojnosť s postojom manažmentu Dopravného podniku. Konkrétne ide o nepodpísanie kolektívnej zmluvy na rok 2017 ako aj nesplnenie niektorých požiadaviek zo strany zamestnancov. Zdôraznil však, že vyhlásená štrajková pohotovosť nenarušuje chod a premávku liniek MHD. Obmedzenie premávky by znamenalo až vyhlásenie ostrého štrajku.

„Nie je našim záujmom dospieť do tohto štádia, nechceme zastaviť chod mesta a spôsobiť problémy Bratislavčanom. No je to krajné riešenie v prípade, že dohoda nebude možná," povedal šéf odborárov Jozef Hitka. Odborová organizácia zastupuje až 823 zamestnancov Dopravénho podniku.

Vedenie podniku vynakladá maximálne úsilie, aby štrajk neovplyvnil dopravu v meste. Tá zatiaľ funguje bez problémov. Vedenie rovnako priznalo, že má 4 odborové organizácie, medzi ktorými už dlhší čas pretrvávajú spory. Dopravný podnik však podľa hovorkyne Adriány Volfovej v tomto roku výrazne zlepšil platové a motivačné podmienky pre vodičov MHD.