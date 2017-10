Problémy v hlavnom meste: Vyzbrojte sa trpezlivosťou

Dôvodom problémov je zvýšená premávka a množstvo dopravných nehôd na cestách. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe. Stella centrum hlási dopravné nehody v Bratislave na križovatke Bajkalskej a Vajnorskej ulice, kde sa zrazilo osobné auto s električkou. S nehodami treba rátať aj na Prievozskej ulici v smere na Mlynské nivy a na vajnorskom nadjazde, v smere z diaľničného obchvatu.

Pred Mostom SNP v smere z Petržalky sa zrazilo osobné auto s autobusom. Zhustená premávka je podľa Stella centra na Pražskej, Vajnorskej, Rožňavskej, Ráztočnej, Roľníckej, Slovnaftskej, Vinohradníckej ulici a Ulici svornosti v smere do mesta. Kolóny hlásia tiež na bratislavskom diaľničnom obchvate, pred Mostom Lafranconi, v smere z Petržalky a od Triblaviny až po Prístavný most. Vodiči sa zdržia aj na vjazde do Bratislavy v smere zo Svätého Jura, na starej Seneckej ceste a pred Ivankou pri Dunaji v smere do Bratislavy.