Rázne gesto Bratislavy: Američania, odíďte! Už vás tu nechceme!

Patová situácia okolo presťahovania ambasády nastala po tom, ako jej v auguste 2016 skončila platnosť nájomnej zmluvy k pozemkom na Hviezdoslavovom námestí. Nová zmluva odvtedy nebola zo strany magistrátu podpísaná. Mesto to nechcelo urobiť pre kontroverzný plot okolo veľvyslanectva, proti ktorému verejnosť už roky bojuje.

„Som veľmi rád, že sa mesto konečne rozhýbalo a začalo v tejto veci konať. Žalobný návrh na vypratanie nehnuteľnosti je v tejto nekonečnej kauze dôležitý krok, ktorý už nebude môcť ambasáda ignorovať ako naše doterajšie výzvy,“ povedal poslanec Starého Mesta Martin Borguľa. „Teraz bude musieť zaujať jasný postoj a prísť s riešením tohto neudržateľného stavu,“ dodal.

Stará nájomná zmluva bola uzatvorená ešte v roku 2005 medzi hlavným mestom SR Bratislavou ako prenajímateľom, mestskou časťou Staré Mesto ako správcom a Spojenými štátmi americkými ako nájomcom. Zmluvu podpísali na čas určitý, a to do 15. februára 2015. A dodatkom predĺžili do 15. augusta 2016, opäť na čas určitý!

Americká ambasáda je notoricky známa najmä svojím plotom, ktorý už vyvolal niekoľko protestov obyvateľov Bratislavy. Využívanie Hviezdoslavovho námestia bez bezpečnostných obmedzení možno dosiahnuť iba presťahovaním veľvyslanectva. O tom, že plot má z námestia zmiznúť, rozhodli bratislavskí poslanci ešte vlani.

Dodatok k zmluve o nájme mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše do 60 dní od schválenia uznesenia. Ambasáda síce doručila hlavnému mestu podpísaný dodatok v uvedenej lehote, ale po uplynutí lehoty nájmu, po 15. auguste minulého roka. Ambasáda sa na základe viacerých rokovaní so samosprávou rozhodla, že si buď nájde, alebo postaví novú budovu. Nič sa však doteraz nedialo.