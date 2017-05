Recept na šťastné manželstvo: Našli sme dedinu, kde ho poznajú

V obci s niečo vyše 700 obyvateľmi býva až 15 párov, ktoré si šťastne nažívajú už viac ako 50 rokov. Ich recept, ako sa v láske a zhode dožiť zlatej svadby, je na pohľad jednoduchý. „Záleží na tom, ako sa manželia znášajú a čo všetko si prepáčia. Pretože nikdy a nikde nie sú len ruže, sú aj tŕne,“ hovorí pani Jozefína, ktorá žije s manželom Štefanom už 65 rokov. Podľa nich je najdôležitejšia láska a porozumenie.

„Mladé ženy už nechcú strpieť to, čo sme my mysleli, že tak má byť. Teraz, keď sa partneri nezhodnú, tak hneď od seba utekajú. To nie je správne,“ zhodujú sa manželia. „Odkázala by som im jediné. Majte v srdci len tri slová: miluj, trp a odpúšťaj. Keby to mali na mysli, tak by neutekali,“ myslí si pani Jozefína. Aj oni zažili ťažšie časy a hádky, dôležité však je, aby sa partneri vedeli porozprávať a odpustiť si.

Janko a Matilka, ako sa milo oslovujú, žijú spolu 50 rokov. Takisto tvrdia, že receptom na šťastné manželstvo je láska a porozumenie. „Dnešným mladým to nevychádza preto, lebo sa zmenili časy. Keď sme boli mladí my, nebolo toľko rozvodov. Neušli sme pred každým problémom,“ hovorí pán Ján.

Čítajte viac Týmto nás vozili po Bratislave: Staré vozidlá mestskej hromadnej dopravy vyrážajú dych

„Časy sú veľmi ťažké, no partneri by mali pamätať na to, že keď mám niekoho rád, tak ho neopustím tak rýchlo. Musia mať zodpovednosť jeden za druhého,“ dopĺňa manžela pani Matilda. Problémom podľa nich je aj to, že dnešní mladí ľudia žijú spolu akoby na skúšku. To za ich čas neexistovalo. „My sme sa k sebe nasťahovali, až keď sme sa zosobášili, nebola žiadna skúšobná lehota ako teraz,“ hovoria.