Rekonštrukcia trate môže zastaviť električky v celej Bratislave: Rieši to generálna prokuratúra!

O posune informoval Michal Šurek z bratislavskej krajskej prokuratúry s tým, že DPB o tom informovali. Podnet má preskúmať zákonnosť rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré stavbu zastavilo. Bratislavský dopravný podnik o svojom podaní podnetu informuje na oficiálnej webovej stránke.

Tam uvádza, že z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác hrozí havarijný stav, ktorý môže vyústiť až do prerušenia premávky električiek v celej Bratislave. "Okrem zastavenia premávky električiek hrozí aj predraženie celého plánovaného projektu rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave, a to predovšetkým vzhľadom na náklady súvisiace so zabezpečovacími prácami pri zastavení výstavby," informoval DPB.

Stavebné práce minulý týždeň v pondelok dočasne zastavili. Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo, že stavba opravy električkovej trate nie je povolená v súlade so zákonom, pretože v procese sú viaceré pochybenia. „Prvostupňový orgán musí celú stavbu nanovo prerokovať so všetkými zúčastnenými, doplniť dokazovanie a nanovo povoliť,“ uviedlo ministerstvo vo svojom stanovisku.

Nové stavebné konanie v prípade opravy električkovej trate na Špitálskej ulici oznámi Bratislavský samosprávny kraj vtedy, keď Ministerstvo dopravy a výstavby SR vráti BSK dokumentáciu. „V novom konaní vydá BSK rozhodnutie,“ uvádza kraj vo svojom stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa Lucia Forman.

Pre stavebné práce na električkovej trati na Špitálskej ulici od 1. augusta presmerovali električkové linky 3, 4 a 9 obojsmerne. Opravujú úsek od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké nám. – Špitálska.

DPB na začiatku odhadoval práce na tri mesiace. Pre zastavenie prác však môžu práce trvať aj dlhšie. Cieľom opravy je komplexná rekonštrukcia koľajového zvršku a nástupíšť. Projekt rieši opravu dvojkoľajnej električkovej trate bez zmeny smerového a výškového vedenia so zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení.

Zhotoviteľom stavby za 2 532 067 eur bez DPH je spoločnosť EUROVIA SK, a.s. DPB bude rekonštrukciu električkovej trate na Špitálskej ulici financovať zo zdrojov Hlavného mesta SR Bratislavy, mesto Bratislava je 100-percentným akcionárom Dopravného podniku Bratislava.