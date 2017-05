Bratislavská škôlka roky chátrala a konečne sa dočkala rekonštrukcie: To ale nie je jediný problém!

Škôlka, ktorá bola majetkom mesta, dlhé roky chátrala. V roku 2015 mestská časť Bratislava - Petržalka uspela so svojou žiadosťou o vládnu dotáciu na rekonštrukciu. Problémom ale stále zostávajú miesta v materských školách a aj nedostatok kvalifikovaných pedagógov.

Potrebovali aj úver

Rekonštrukcia materskej školy na Vyšehradskej odštartovala 8. februára. Vláda na jej opravu poskytla 400-tisíc eur. Z nich je približne 40-tisíc určených na vybavenie interiéru škôlky.

V súčasnosti sú ukončené všetky búracie práce. Pôvodnú stavbu vyčistili do skeletu, odstránili všetky múry aj okná a strešný plášť. Stavbu rozdelili na tri bloky. Náklady na rekonštrukciu by sa mali vyšplhať na približne 2 milióny eur. Mestská časť si na dofinancovanie projektu zobrala úver.

Budovanie nových miest

Tento rok okrem 150 miest v škôlke na Vyšehradskej pribudnú ďalšie štyri triedy pre 90 škôlkarov v zrekonštruovaných priestoroch v areáli základnej školy Turnianska. Mestská časť prerába ďalší školnícky byt na triedu MŠ a bude hľadať aj ďalšie možnosti na vybudovanie ďalších miest.

Problémom sú pedagógovia

Okrem nedostatku miest pre škôlkarov sa ako ďalší problém javí nedostatok kvalifikovaných pedagógov. Pociťujú ho aj základné školy. Mnoho učiteľov totiž postupne odchádza do dôchodku. Vlani ich bolo 23, tento rok dovŕši dôchodkový vek 13 pedagogických zamestnancov.

Učitelia by do Bratislavy za prácou prišli aj z iných krajov, nemôžu si tu však dovoliť bývanie. V súčasnosti učí v petržalských škôlkach 28 mimobratislavských učiteliek, z nich až desať denne dochádza do práce.

Hľadajú riešenia

Jedno z riešení na ubytovanie učiteľov vzišlo zo spolupráce petržalskej samosprávy a Bratislavského samosprávneho kraja. Petržalský starosta Vladimír Bajan ho videl vo využití stredoškolských internátov.

Oslovil preto predsedu BSK Pavla Freša a ten vyšiel Petržalke v ústrety. Po spoločných rokovaniach skonkretizovali aj internát. BSK prisľúbil 15 miest na Vranovskej ulici.

„Som veľmi rád, že k takejto dohode došlo. Je to naozaj príklad toho, ako si samosprávy dokážu pomáhať, vedia nájsť spoločnú reč, ak to naozaj chcú," povedal Vladimír Bajan a dodal, že ponúknuté miesta sa určite využijú.