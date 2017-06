VIDEO Seniori opäť terčom podvodníkov: Milade volalo neznáme číslo, jej „vnuci“ pýtali peniaze a zlato

Presne to sa stalo aj 70– -ročnej pani Božene z Bratislavy. Pani Božena má ťažkú cukrovku, a tak jej syn Milan, s ktorým býva, vybavil na mestskom úrade opatrovateľku. Pracuje a nie každý deň je doma. Tak to bolo aj vtedy, keď zazvonil telefón. Keď ho zodvihla, ozval sa muž, ktorý sa vydával za jej vnuka. „Povedal mi, že mal autonehodu a mám nachystať zlato. Bolo mi to podozrivé, veď nikdy to odo mňa nepýtali,“ rozpráva pani Božena.

Podľa syna Milana ten telefonujúci musel vedieť, že jeho mama má dvoch vnukov a aj to, že on nie je doma. „Volali každú hodinu. Ja som im povedala, že som tu s opatrovateľkou, asi čakali, kým odíde,“ opisuje nepríjemné telefonáty pani Božena. Neverila, že ide o jej vnukov, no zároveň bola vystrašená, veď čo ak sa im naozaj niečo stalo? Našťastie však zavolala svojmu synovi a ten chlapcov ihneď kontaktoval. Tí, samozrejme, o ničom nevedeli.

K babičkinmu zlatu sa tak nikto nedostal, no toto je len jeden z mála prípadov so šťastným koncom. Seniori sú totiž ľahko dostupným terčom pre podvodníkov. „Snažia sa ich chytiť za srdce vymyslenými príbehmi a žiadajú ich o pomoc. Pýtajú od nich peniaze na operáciu pre príbuzného po nehode alebo sa v telefóne vydávajú napríklad za vnuka a žiadajú o peniaze, po ktoré potom posielajú akože známeho,“ hovorí Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ.

Pokúšali sme sa na telefónne číslo, ktoré podvodník použil, zavolať. Bolo nedostupné. Vyzerá to tak, že išlo o kartu s kreditom. Ako sme sa však u operátora dozvedeli, aj tá musí byť registrovaná na rodné číslo. Operátor ho vydá len na požiadanie polície. „Ak máte podozrenie zo spáchania podvodu alebo vás navštívia neznáme osoby, neváhajte ihneď kontaktovať políciu na čísle 158,“ dodáva Baloghová.