SEX NA STREDU Orgazmus je dar so sladkými tajomstvami: 7 ciest, ako ho mať vždy, keď dostanete chuť

Treba povedať, že orgazmus je genetická záležitosť. Ak sa zo spálne vašich rodičov často ozývali slastné výkriky, je pravdepodobné, že na orgazmu máte koľko len chcete. Ak nie, nemusí to ešte znamenať, že ho nemôžete mať, len zrejme musíte žiť inak ako mama vo vašom veku.

Čo pomáha? Základné pravidlá sú celkom jednoduché. Treba ich len vyskúšať.

1. Udržiavajte sa vo forme. Nemusíte podávať vrcholné výkony, stačí aj tanec. Je dokázané, že žena, ktorá si zatancuje alebo cez deň zašportuje a potom si pozrie erotický film, má v tele viac hormónov a dostane chuť na sex.

2. Buďte uvoľnená, nemyslite pri svojom partnerovi na to, čo vás zajtra čaká v práci, hoďte na pár hodín starosti za hlavu a užívajte si prítomnosť milovaného človeka. Naplno.

3. Diskutujte s partnerom, pomôže to vašej panve. Naozaj. Keď žena nadšene rozpráva, uvoľňuje sa jej panvové svalstvo a vďaka tomu môže mať častejšie orgazmus. To nadšenie pre vec je v tomto prípade nevyhnutné.

4. Snívajte! Máte erotické sny či fantázie? Hovorte o nich s partnerom. Verte, že ho to neurazí, práve naopak, bude mať na vás väčšiu chuť. A hlavne takto zistí, čo vás vzrušuje.

5. Inšpirujte sa, prekvapujte partnera! Zájdite spolu do sexshopu a kúpte si niečo, čo vás vzrušuje. Hanbíte sa? Tak si spolu sadnite k počítaču a prezrite si ponuku sexshopu na webe. Vzrušujúcu pomôcku si môžete aj objednať. A možno vám bude stačiť len pohľad na tieto hračky a blízkosť partnera. Alebo si zaviažte oči a partner vám bude popisovať, čo vidí a čo by rád vyskúšal.

6. Myslite na to! O mužoch často hovoríme, že myslia len na jedno. V tomto prípade je to prospešné! Skúste aj vy koncentrovať svoje myšlienky na tých pár centimetrov tela, ktoré sú pre dosiahnutie orgazmu dôležité. Centrum rozkoše nie je v rozkroku, ale v hlave!

7. Experimentujte! Nezistíte, že vás niečo vzrušuje, kým to neskúsite. Samozrejme, len to, čo je pre vás príjemné. Navrhnite milovanie na mieste, kde ste sa ešte nemilovali. Počasie ešte praje lúke či lesu, ale pokojne to môžete skúsiť aj v bazéne či jazere. To nie? No tak v aute, alebo pri ňom. Hlavne nerozmýšľajte prečo nie, ale spravte to. Keď na to budete večer pri pohári vína s partnerom spomínať, zažijete zrejme ďalší orgazmus.

A ešte 3 veci, ktoré vám zaručenie urobia dobre:

- Horká čokoláda zvyšuje produkciu endorfínov a zintenzívňuje orgazmus.

- Orechy obsahujú zdravé magnézium a zvyšujú chuť na sex. Dajte si 10 orechov denne a uvidíte tú zmenu!

- Jeden či dva drinky vám pomôžu uvoľniť sa, viac radšej nie, aby ste si pamätali, čo ste robili.