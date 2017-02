Škandálna súťaž na magistráte: Opravára Mosta SNP vyberali len dva pracovné dni!

Robotníci mali usilovne pracovať počas augusta na nutných opravách Mosta SNP. Nestalo sa tak. Mesto zistilo, že opraviť most nie je tak jednoduché, ako opraviť bežnú cestu. No aj tak dali stavebníkom na prípravu podkladov do súťaže len dva pracovné dni. Prihlásil sa jeden, ktorý súťaž aj vyhral.