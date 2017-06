Slovák, ktorý zlikvidoval nacistického kata: Jozef Gabčík bol dobrodruhom z jednoduchých pomerov

Likvidáciu jedného z najkrutejších mužov nacistického režimu má na svedomí Slovák, ktorého odvážne činy šokujú dodnes. Po atentáte, ktorý spáchal na nemeckého politika Heydricha, sa nacisti pomstili tisíckam ľudí. Zomrelo by ich viac, ak by ostal nažive?

Kto bol slovenský hrdina Jozef Gabčík?

Jozef Gabčík sa narodil v roku 1912 v malej slovenskej obci Poluvsie, ktorá je v súčasnosti mestskou časťou Rajeckých Teplíc. Pochádzal z veľmi jednoduchých pomerov, narodil sa do rodiny robotníka.

"On sám sa vyučil sa za kováča a zámočníka. Príbuzní ho už v mladosti charakterizovali ako dobrodruha. Nechcel "stvrdnúť" doma a ťahalo ho to do sveta. Mal preto často konflikty so svojim otcom, ktorý pritom pracoval v USA a Argentíne" ozrejmil Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.

Vojenčinu bral ako príležitosť dosiahnuť niečo viac. Jeho vojenská kariéra odštartovala v roku 1932, keď nastúpil na základnú vojenskú službu. Bol absolventom poddôstojníckej školy a v košickom pešom pluku 14 zostal slúžiť aj po skončení základnej vojenskej služby. V tomto povolaní sa jednoducho našiel.

"Do civilu sa vrátil v roku 1937 na naliehanie otca po smrti brata Michala. Aj potom však pracoval pre armádu v žilinskej vojenskej továrni na výrobu bojových plynov," vysvetlil Klubert. Pre pracovný úraz ho preradili do Trenčína, kde pôsobil ako skladník.

Odvážna povaha

Po vzniku Slovenského štátu rástla u Gabčíka nespokojnosť s režimom. V marci 1939, keď nemecká armáda prevzala sklad, v ktorom pracoval, spáchal sabotáž na prepravných zásobníkoch. Pred hrozbou väzenia utiekol v júni cez Poľsko do Francúzska.

Keďže vedel, že návrat z misie do Protektorátu je nepravdepodobný, dobrovoľne sa prihlásil do špeciálnych kurzov vo Veľkej Británii. Vo Francúzsku sa stal súčasťou cudzineckej légie. Kariérne rástol pomerne rýchlo. Po vypuknutí vojny sa vypracoval na zástupcu veliteľa čaty.

Do akcie sa prvýkrát zapojil pri rieke Marne, kde slúžil ako veliteľ guľometného družstva. Lákadlom pre neho boli špeciálne úlohy. Chcel jednoducho preniknúť až k nepriateľovi.

Keďže bol cieľavedomý a snaživý, jeho prácu si cenili stále viac. Nebolo preto prekvapením, keď sa stal veliteľom skupiny Anthropoid. Tento krycí názov slúžil ako zásterka pre atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Ten bol v čase nacizmu tretím najvyšším predstaviteľom tohto režimu. Gabčík v operácii pôsobil menom Zdeněk.

Operácia Anthropoid

Akcia s krycím názvom Anthropoid bola významná. Gabčíka a jeho partnera a zároveň kamaráta Karla Svobodu, s ktorým sa spoznal už v Poľsku, pred odletom na nepriateľské územie prijal dokonca Edvard Beneš.

Agenti odleteli na misiu v noci 28. decembra 1941. Mali ich vysadiť pri Plzni, no vysadenie posádky malo napokon akčnejší záver – nočný zoskok pri obci Nehvizdy neďaleko Prahy. Odtiaľ sa dvojica presunula do Rokycian a nadviazali kontakt s ostatnými parašutistami, ktorí boli do akcie zapojení. Nasledovala príprava atentátu. Nebola to spontánna akcia, plánovanie zabralo týždne.

Fatálna chyba

Atentát sa uskutočnil 27. mája 1942 o pol jedenástej. Keď sa auto s označením SS dostalo do strategického bodu v zákrute a spomalilo, Gabčík sa mu podľa plánu postavil do cesty a vytiahol samopal. Nasledovali chvíle plné stresu.

Gabčíkova zbraň zlyhala v tej najnevhodnejšej chvíli. Špekulovalo sa, či išlo o technickú chybu alebo zlyhal samotný Gabčík. "Nedávno bola objavená nemecká správa o atentáte, kde je uvedené, že sa mu vzpriečil náboj v hlavni. Bola to dosť častá chyba prvých modelov samopalu Sten," vysvetlil Klubert.

Mal však šťastie v nešťastí. Namiesto úniku zvolil Heydrichov ochranca útok a po Gabčíkovi začal strieľať. Fatálnu chybu využil Kubiš, ktorý na svoj cieľ hodil granát. Ríšskeho protektora zranil tak vážne, že 4. júna 1942 zomrel.

Zradca z vlastných radov

Atentátnici z miesta činu ušli. Aj v ich radoch sa však našiel zradca, ktorý im podrazil kolená. Bol ním odbojár Karel Čurda. Dvojicu takpovediac "hodil do pazúrov nacistov", keď prezradil ich polohu. Ukrývali sa v kostole sv. Cyrila a Metoda v Prahe.

Gabčík ale zvolil dobrovoľný odchod z tohto sveta a 18. júna obrátil zbraň proti sebe. Odbojárov, ktorých pri dlhom a nerovnom boji nezabili, sa tiež rozhodli spáchať samovraždu.

"Atentát bol v európskom hnutí odporu skutočne ojedinelým činom. Heydrich bol najvyššie postaveným nacistickým činiteľom, ktorého sa podarilo takto zlikvidovať. Gabčík a Kubiš mali úlohu zabiť Heydricha ako pomstu za teror, ktorý rozpútal v protektoráte,"vysvetlil Klubert.

Na toto sa zabúda

V čase atentátu Veľká Británia stále pociťovala nátlak pre výsledky Mníchovskej dohody. Obnovenie ČSR s pôvodnými hranicami nebolo isté. Úspešný atentát a následok v podobe nemeckých represálii ale britskú vládu prinútilo zmeniť postoj.

"Zabúda sa však na jednu vec. Gabčík a Kubič by atentát nemohli uskutočniť bez podpory britskej strany, ktorá im zabezpečila špeciálny výcvik a prepravu do Čiech. Briti mali na likvidáciu Heydricha vlastné dôvody," dodal Tomáš Klubert.

Čo by bolo ak...

Táto otázka trápi verejnosť už celých 75 rokov. Po atentáte, ktorý spáchali na nemeckého politika Heydricha, sa nacisti pomstili tisíckam ľudí. Zomrelo by ich viac, ak by ostal nažive?Tomáš Klubert sa domnieva, že situácia by bola pravdepodobne horšia.

"Pomstu by riadil osobne. Heydrich bol jedným z najkrutejších mužov nacistického režimu, ale zároveň nadpriemerne inteligentný a výkonný. "Chladný technológ moci a násilia", ako ho charakterizoval český historik Jiří Padevět."