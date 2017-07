Slovenka Zuzana sa utopila v Atlantickom oceáne: Čo sa dialo tesne pred jej smrťou?

Zuzana († 24) si išla v nedeľu približne o pol tretej ráno zaplávať spolu so svojím priateľom, 23-ročným Slovákom Tomášom Kadlecom. Dvojica sa vyzliekla donaha a vbehla do vody. Podľa miestnej polície ich však premohli „ťažké príbojové podmienky“ sprevádzané silným vetrom vanúcim od severovýchodu. Mladý chlapec sa dokázal zachrániť, krásnej Slovenke sa to však nepodarilo.

Pobrežná stráž spustila pátranie pomocou záchranárskych člnov a helikoptér. Do hľadania sa zapojila aj veľká, 50-metrová loď USCG Rollin Fritch. V nedeľu o 22.30 miestneho času však záchranári oznámili, že prerušili pátranie. „Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine v tomto nanajvýš ťažkom čase,“ uviedol kapitán Scott Anderson. „Prerušenie pátrania je vždy ťažké rozhodnutie a neprijímame ho ľahko.“

Zahraničné médiá priniesli viac informácií o hrozných chvíľach mladého páru. Mladíkovi sa podarilo z rozbúreného oceánu vyplávať, dobehol na neďaleké mólo, kde prosil miestnych pracovníkov o pomoc. Tí potom zalarmovali políciu a záchranárov. Ako informoval britský Daily Mail, mladého muža videli svedkovia vychádzať z vody nahého a na brehu našli kusy oblečenia.

Podľa televízie NBC má príbeh smutný koniec. Telo mladej ženy totiž vydal oceán včera ráno. Podľa televízie by mal jej opis sedieť na Zuzanu. Hnedovlasá študentka údajne brigádovala v neďalekom zábavnom parku. Zuzka len pred pár týždňami oslávila 24. narodeniny. Bola nadanou študentkou na Ekonomickej univerzite v Prahe, kde istý čas aj žila.

Pochádza z Liptovského Mikuláša a ovládala neuveriteľných 12 jazykov! Okrem angličtiny, španielčiny, ruštiny či francúzštiny, ovládala aj jazyky ako arabčina, čínština, hebrejčina, latinčina či esperanto. Podľa našich informácií dokonca mala tancovať v tíme Laciho Strika. Toľko talentu v jednom mladom človeku, jej život sa rozhodne nemal skončiť tak skoro a tak kruto...