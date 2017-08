Hriešny tanec? Slovenská burlesque Diamond Fairy odkazuje ženám: Nehanbite sa za svoje telo!

Burlesque je kombinácia kabaretu a tanca, ktorá býva okorenená aj odhaľovaním ženského tela. Označuje sa aj ako umenie zvádzania. Cieľom vystúpenia nie je nahota ako pri striptíze, ale vtiahnutie divákov do trblietavej sexi dimenzie a jedinečný zážitok.

Vanessa presne vedela, čo chce a vyše roka vyhľadávala burlesque na celom Slovensku. Žiaľ, bez úspechu. Jedného dňa sa však dozvedela, že v Bratislave sa začínajú robiť takéto kurzy. „V tom momente mi ozaj nenapadlo, že jedného dňa budem sama ovládať pódium a zabávať ľudí pod menom Diamond Fairy,“ smeje sa sympatická brunetka kyprejších tvarov.

Do kurzu sa prihlásila s cieľom posilniť svoje sebavedo- mie. Po začiatočníckom kurze nasledovali ďalšie a výsledkom bola prvá šou v decembri 2014, na ktorej Vanessa tancovala v skupine.

„Od leta 2015 vystupujem sólo a vkladám do tvorby svojich čísiel maximum. Vždy mi robilo radosť rozosmievať ľudí, ale odkedy robím burlesque, nabralo to úplne iný rozmer. Navyše som pyšná na svoje telo a odkazujem to aj ostatným ženám - buďte na svoje telá pyšné,“ hovorí.

Predstavenie si môžete pozrieť napríklad aj v legendárnom bratislavskom retro bare v centre mesta.

Pýtali sme sa mladej tanečnice, či má aj vzory. „Asi najznámejšia je Dita von Teese, predstaviteľka klasického burlesque, ja však robím na pódiu viac komédiu“ hovorí Vanessa.

A čo treba na to, aby ste sa stali burlesque tanečnicou? „Na veku, postave, pohlaví ani na orientácii vôbec nezáleží. Burlesque kurzy sa zameriavajú primárne na nadobudnutie sebavedomia. Je len na vás, či okúsite aj čaro pódia, alebo si vystúpenia necháte len na doma. Ak má človek záujem spraviť si z takéhoto vystupovania primárny príjem, sú dôležitými faktormi kreativita, vytrvalosť, vášeň, vôľa, sebadôvera, ale aj sebareflexia a schopnosť objektívne prijať spätnú väzbu,“ uzatvára Vanessa