Slovensko je zase na hanbu: Prečo skončila oprava Mostu SNP fiaskom? Prečítajte si sklamané reakcie ľudí!

Upozorňujú na to hlavné mesto i samotného primátora Bratislavy Iva Nesrovnala prostredníctvom sociálnej siete. Isté výhrady má aj dopravný analytik Jozef Drahovský. Mesto však tvrdí, že práce idú podľa navrhnutého technologického postupu.

Viacerí vodiči i cestujúci na sociálnej sieti píšu, že vnímajú na obnovenej vozovke nerovnosti. "Veď je to hrboľaté a nepríjemné. Nemal som ten pocit iba ja ako vodič, ale aj posádka v aute. Keď som prešiel na starý asfalt v meste, hneď to bolo citeľne lepšie," upozornil Peter v komentári primátora. Kvalita zrekonštruovanej vozovky je podľa Ladislava na úrovni cesty III. triedy. "Som maximálne sklamaný. Žiadna zmena oproti pôvodnému asfaltu," napísal primátorovi. Spoločne s niektorými vodičmi vyzývajú mesto, aby situáciu preverilo a prípadne práce reklamovalo.

Dopravný analytik Drahovský pre TASR uviedol, že na obnovenej vozovke na Moste SNP je množstvo malých kamienkov. Tie podľa neho súvisia s technológiou kladenia asfaltu a záverečnej úpravy. "Kamienky tam budú do dokončenia prác, potom by ich mali vyzametať. Problémom sú však dilatačné spoje. Na nich je voči vozovke výrazná nerovnosť. Na všetkých týchto dilatačných spojoch náprava vozidiel naskakuje. Momentálne neviem, či je to už v záverečnej úprave, ak áno, tak je to veľmi zlé," skonštatoval pre TASR.

Ako upozornil, po tomto moste jazdia aj ťažké vozidlá ako autobusy MHD a každý takýto prejazd spôsobí kmit, nielen smerom na cestujúcich, ale na celý most. "Magistrát si môže po skončení prác objednať špeciálne vozidlo, ktoré meria nerovnosti ciest a zistiť, v akom stave sú obnovené vozovky na Moste SNP. Ak by nevyhovovali, mal by to hneď reklamovať u stavebníka," odporučil Drahovský.

Hlavné mesto pre TASR uviedlo, že povrch vozovky je z liateho asfaltu, pričom ide o špeciálny asfalt, ktorý na moste zabezpečuje ochranu oceľovej mostovky. "Nakoľko je vodonepriepustný, je potrebné ho po umiestnení na komunikáciu 'zdrsniť' kamenivom. Následne po zdrsnení prebieha určitý čas na utláčanie (valcami a následne aj prejazdom motorových vozidiel), a potom pri vhodnej technologickej teplote sa zrealizuje odstránenie prebytočného a nedostatočne priľnutého kameniva," vysvetlilo mesto.

Na mostovku sa podľa samosprávy používa ako iný typ asfaltu, tak aj iná forma opravy, pretože rekonštrukcia mostovky musí spĺňať isté kritéria bezpečnosti a ochrany celej mostovky. "Všetky práce na oprave vozovky Mosta SNP však idú podľa navrhnutého technologického postupu a v plánovanom harmonograme. V prípade, že sa vyskytnú nedorobky či nedostatky, hlavné mesto si bude uplatňovať nárok na ich odstránenie," skonštatoval magistrát.

TASR oslovila aj spoločnosť Swietelsky-Slovakia, ktorá opravu v hodnote 1,5 milióna eur realizuje. Na otázky doteraz neodpovedala. Práce na Moste SNP by mali potrvať do konca augusta.