Spoznajte legendárneho bratislavského krčmára: Tieto miesta sú známe len starým Prešporákom!

Projekt Pamäť mesta Bratislavy vymyslel docent Juraj Šedivý z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Je to akýsi vedľajší projekt, ktorý vznikol pri tvorbe 5-zväzkových dejín Bratislavy. Realizujú ho odborníci z univerzity, ale aj desiatky dobrovoľníkov, najmä Bratislavčanov. „Do projektu sa zapojilo množstvo pamätníkov a vlastníkov historických prameňov. Ide často o bývalých Prešporákov dnes roztrúsených po celom svete,“ hovorí autor portálu PamMap.sk Juraj Šedivý.

„Medzi nimi sú desiatky ľudí z Bratislavy, ale aj z Rakúska či Nemecka, ktorí poskytli na oskenovanie svoje rodinné albumy, či umožnili rozhovor o svojich zážitkoch z minulosti nášho mesta,“ vysvetľuje Šedivý.

Napríklad minulý rok v Nemecku nahral rozhovor s 96-ročnou niekdajšou Bratislavčankou - pani Welserovou. Pán Falb mu poskytol v digitalizovanej podobe pamätník svojho pradeda, ktorý si začal písať v roku 1864. Pán Kálmán autorom projektu priniesol na oskenovanie plnú krabicu vzácnych sklených negatívov z prvej štvrtiny 20. storočia. „A takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej. Podľa našich síl budeme všetok materiál postupne importovať na portál PamMap, aby k nemu mala prístup aj verejnosť,“ vysvetľuje Juraj Šedivý.

Portál poskytuje tri základné funkcionality - je databázou, encyklopédiou a zároveň historickým miestopisom v jednom. „Pre vedcov má byť archívom, v ktorom nájdu historické pramene. Pre slovenskú spoločnosť má byť zrkadlom. Lebo ak nepoznáme chyby minulosti, budeme ich neustále opakovať,“ dopĺňa docent Šedivý.

Medzi najcennejšie pramene patria fotografie rodiny majiteľa hostinca Fajka na rohu Suchého Mýta a Veternej, ktoré nám dovoľujú nazrieť do bežného života rodiny strednej vrstvy pred storočím.

Ale vzácne sú aj fotografie z obsadzovania Bratislavy československým vojskom v roku 1919, ktoré poskytol Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Unikátna je aj najstaršia meštianska listina z Bratislavy, ktorú dokonca vydala žena a po nemecky v roku 1319.

Portál PamMap neponúkne dejiny hlavného mesta na časovej osi alebo inak zoradené. Každý čitateľ si „vyfiltruje“ tie svoje podľa vlastného záujmu.

Práca na portáli dýcha človečinou

„Na rozdiel od „suchopárnej práce“ historika analyzujúceho len písomné pramene je samozrejme práca na portáli oveľa pestrejšia. A najmä dýcha človečinou,“ hovorí autor PamMap.sk Juraj Šedivý o tom, čo ho na tejto práci najviac baví.

„Keď robíte rozhovory so židovskými Bratislavčanmi, je ťažké počúvať o krutých osudoch. Podobne, keď robíte interview s starým pánom, ktorého z Bratislavy vyhnali po vojne len za to, že jeho rodina hovorila po nemecky a ešte dnes to berie ako krivdu, je ťažké ostať nestranným. Práve zachytávanie ľudského - subjektívneho - pohľadu na dejiny je podľa mňa na našom portáli to najcennejšie. Lebo neosobné údaje ostanú v archívoch, ale naše spomienky na radosti a strasti sa stratia raz spolu s nami,“ dodáva.