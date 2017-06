Starosta Rače urobil rázny krok: Podpaľača vinohradov bude chcieť nájsť každý!

Mestskú časť Rača zasiahol v sobotu 24. júna obrovský požiar vo vinohradoch nad Krasňanmi a Račou. Pre ohrozenie života museli záchranné zložky z postihnutej oblasti evakuovať desiatky ľudí.

Pri nešťastí zasahovalo vyše 40 hasičov so 17 kusmi hasičskej techniky. Pomôcť musel aj vrtuľník. Príčinou vzniku požiaru je pravdepodobne ľudská nedbanlivosť. Našťastie pri ňom nedošlo k ujme na živote a zdraví.

Hľadá sa podpaľač

Starosta Rače Peter Pilinský sa v súvislosti s požiarom rozhodol podniknúť rázny krok. Na internetovej stránke mestskej časti napísal oznam, v ktorom informoval o finančnej odmene, ktorú dostane ten, kto odhalí a usvedčí podpaľača.

Mastnú sumu 1000 eur pritom vyplatí z vlastného vrecka. "Stačilo málo a okrem zničených vinohradov a uhynutej zveri mohli na požiar doplatiť životom alebo zdravím aj ľudia. Ani nechcem pomyslieť na to, čo by sa dialo, keby sa v mieste šírenia plameňov nachádzali hrajúce sa deti...," napísal do oznamu.

Ide o jedného páchateľa?

Podľa starostu všetky indície nasvedčujú tomu, že za vznik viacerých požiarov v tejto lokalite môže jeden a ten istý páchateľ, ktorého vzrušuje pohľad na šíriace sa plamene.

"Som presvedčený, že naša všímavosť je najspoľahlivejším preventívnym nástrojom pri odhaľovaní páchateľov podobných činov. Preto sa obraciam na verejnosť, aby akékoľvek poznatky, dôkazy, fotografie či iné indície o aktuálnom skutku ako aj tých z minulosti v oblasti Rinzle, Vtáčky, Špígle, resp. v okolí Úžin, Kadnárovej a Hečkovej ulice poskytli polícii," vyznal sa.

Miestny úrad Bratislava - Rača sa tiež rozhodol podniknúť potrebné opatrenia, ktoré by mali zabrániť opakovaniu podobných situácií. V spolupráci s vinohradníkmi, vlastníkmi pozemkov, poľovníckym združením a dotknutými inštitúciami preto vypracuje návrh na sériu opatrení.