Na rade je štát: Zdravotne postihnutí študenti by chceli po Bratislave opäť cestovať zadarmo

Zmenu žiadali samotní študenti

Mestskí poslanci žiadajú, aby sa bratislavský magistrát zaoberal tiež možnosťou bezplatného cestovného v MHD pre držiteľov zlatej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v Bratislave.



Situáciu navrhla posúdiť poslankyňa Elena Pätoprstá. „Samotní študenti nás o to požiadali, keďže mnoho z nich dochádza z oblastí Slovenska, kde niet inej možnosť, len chodiť do týchto špecializovaných škôl v Bratislave. Ich rodiny majú nízke príjmy a musia ešte platiť internát," vysvetlila poslankyňa. Podľa jej odhadu by sa bezplatné cestovné netýkalo viac ako 1000 študentov.

Náklady by mal hradiť štát

Námestníčka primátora Iveta Plšeková upozornila, že v minulosti to preplácal štát. „Ten sa toho zbavil a dnes to mestu neuhrádza nikto," povedala. Plšeková pochybuje, že sa bezplatné cestovné bude týkať len 1000 študentov. Ako podotkla, preukaz ŤZP majú napríklad aj celiatici. „Nemyslím si, že my Bratislavčania z našich daní máme hradiť tieto náklady, ktoré by mal hradiť štát," uviedla námestníčka. Bratislava podľa jej slov nemá ani euro na financovanie úloh hlavného mesta. Jednou z takýchto úloh je podľa nej aj to, že študenti z celej krajiny navštevujú v Bratislave školy, ktoré inde na Slovensku nie sú. „Dobre, poďme sa tým zaoberať, ale toto je skôr vec legislatívna. Lebo takých problémov tu otvoríme desať, kto všetko by chcel cestovať zadarmo," uviedla Plšeková.