Štrajk vo Volkswagene: Chcú vyššie platy, my máme oveľa nižšie!

Zamestnanci bratislavskej automobilky začali ostrý štrajk. Včera ráno o šiestej sa ich pred podnikom zišli zhruba dve tisícky. Ohnivo tvrdili, že nepoľavia a vydržia, hoci aj niekoľko dní.

Niektorí im držia palce, iní poukazujú na to, že ľudia z Volkswagenu patria na Slovensku k najlepšie zarábajúcim.

Vydržíme až do dovolenky!

Štrajkujúci prejavili svoj postoj a názory piskotom, dupotom a transparentmi. Hlásali Nechceme egoistické vedenie, Neponižujte nás, Máme svoje práva a Sme súčasťou koncernu.

Pred automobilkou sa ukázal šéf právneho oddelenia Boris Michalík, ktorého prítomní vypískali. Po pár minútach bez slova odišiel. „Sme pripravení štrajkovať až do konca týždňa a v zásade až do celozávodnej dovolenky, ktorá bude v júli,“ povedal šéf Moderných odborárov Volkswagenu Zoroslav Smolinský. Bolo to vidno: okrem stravy si ľudia priniesli aj stany či podušky, na ktorých posedávali. V jednej chvíli ich dokonca zabávali muzikanti.

Stále bez dohody

Odbory prišli s 12 požiadavkami, hlavnou je zvýšenie tarifných miezd o 16 percent. Odôvodňujú to rekordnými hospodárskymi výsledkami spoločnosti a vysokou kvalitou pracovníkov, ktorí by mali byť aj primerane ohodnotení. Takto vraj chcú odštartovať štrajky za lepšie platy po celom Slovensku, vo všetkých profesiách.

Vedenia firmy však trvá na pôvodnej ponuke. A to je zvýšenie platov k 1. 6. o 4,5 percenta, v roku 2018 o ďalších 4,2 percenta a k tomu jednorazový príspevok 350 eur. Mali by prepočítať aj 13. a 14. plat tak, že sa zvýšia o 160 eur.

Koľko toho vyrobili?

Aj keď k väčším konfrontáciám medzi obomi stranami nedošlo, jeden incident sa predsa len odohral. Cez jednu z vrátnic sa vraj poobede chystal prejsť autobus s ľuďmi, ktorých viezlo vedenie do práce na linkách. „Tento incident sme zažehnali,“ vyhlásil šéfodborár Smolinský.

Výroba zrejme uviazla na mŕtvom bode. Podľa informácií od štrajkujúcich včera v bratislavskom závode vyrobili iba 44 malých vozidiel a žiadne SUV. Vedenie automobilky o konkrétnych číslach hovoriť nechcelo. Povedalo iba, že do práce nastúpilo asi 3 500 ľudí, štrajkovalo 1 500 až 2 000.

Odborníci však hovoria, že aj trojdňový výpadok produkcie narobí automobilke veľké problémy. Preto sa špekuluje, že by výrobu z Bratislavy presunuli do iného závodu, ako sa už v minulosti stalo. „Verím, že až takto ďaleko to nezájde,“ vyhlásil šéf slovenského Volkswagenu Ralf Sacht.

Iní zarábajú ešte menej

Nie všetci pracovníci iných odvetví štrajk schvaľujú. „Priemerná hrubá mzda v automobilke je 1 800 eur, my máme niečo vyše 800. Vieme, že v automobilke majú aj trinásty či štrnásty plat a rôzne sociálne výhody. Nehovoríme, že majú ľahkú prácu, ale veď aj tá naša je ťažká, navyše robíme s ľuďmi,“ tvrdia zdravotné sestry a učitelia, ktorí však nechcú byť menovaní.

Ak by ste sa chceli zamestnať v automobilovom priemysle, tu sú nedostatkové a hľadané profesie- Automobilky najviac hľadajú robotníkov, operátorov strojov a zariadení, montážnikov, inžinierov kvality, kontrolórov kvality a procesných inžinierov.

Priemerné hrubé platy v iných profesiách

hasič 870 €

zdravotnícky záchranár 715 €

učiteľ ZŠ 802 €

učiteľ SŠ 850 €

zdravotná sestra 749 €

všeobecný lekár 1 555

(zdroj: platy.sk)

Prečo ste sa zapojili do štrajku?

Roman (27): „Chceme vyššie platy. Ja mám teraz cca 800 v čistom. Nechceme toľko ako Nemci, aj keď máme vyššiu produktivitu práce. Veríme, že týmto odštartujeme zvyšovanie platov na celom Slovensku.“

Maroš (30): „Som tu kvôli zvýšeniu mzdy. Som bakalár a robím vo VW 5 rokov. Teraz mám cca 800 v čistom. To je na život v Bratislave málo.“

Ivan (56): „Som tu, lebo robíme ako blbci a málo nám platia. Koľko? Mám 1 300 v čistom. Som zvárač. Lepšie by mali aj rozdeľovať triedy. Štrajkovať budeme, až kým sa nedohodneme.“

Jaro (33): „Prišiel som podporiť Moderné odbory a kolegov. Ja robím v nástrojárni v Stupave. Prišli sme sem takmer všetci. Myslíme si, že u nás sú oproti Nemecku veľmi nízke platy. V Nemecku je tarifná trieda 1, ktorú majú upratovačky, 2 100 eur. U nás má človek pri páse 700 - 800 v čistom, pritom je to veľmi náročná práca.“

František (32): „Za túto ťažkú robotu si zaslúžime viac. Robím tu 5 rokov, som kvalitár a vyučený automechanik, a nemám viac ako 800 eur. Väčšina z nás má v čistom 800 – 1 100 eur. Tých prezentovaných 1 800 eur má podľa mňa možno vrcholový manažment. Riešiť by mali aj prestávky: máme len jednu 10-minutovú a jednu 20-minútovú. Často sa v bufete nestihneme najesť.“

Roman (26): „Štrajkujem za vyšší plat. Som tu 5 rokov a ako kontrolór kvality mám teraz 750 eur v čistom. Bol by som rád, keby nám pridali 10 % tento rok a ešte 3 percentá budúci.“

Porovnanie platov v automobilkách v Európe

Krajina Celkový priemerný hrubý mesačný plat

Slovinsko 1 545 eur

Česká republika 1 293 eur

Slovensko 1 218 eur

Maďarsko 1 209 eur

Chorvátsko 1 013 eur

Srbsko 656 eur

(zdroj: platy.sk)

Fakty o platoch

Priemerná mzda na Slovensku za minulý rok 912 €

Priemerná mzda na Slovensku za prvý štvrťrok 2017 897 €

priemerná mzda v automobilovom priemysle 1 218 €

priemerná mzda vo WV Slovakia (bez manažmentu) 1 804 €