Štrajkujúci zamestnanci Volkswagenu: Pozrite sa, čo si vymysleli na víkend

Kedy bude ďalšie, už 14. kolo rokovaní ešte nie je známe. Pred chvíľou však predseda Moderných odborov Zoroslav Smolinský oznámil organizačné pokyny na víkend: „ Z dôvodu nepriaznivého počasia dnes a rovnako aj počas víkendu pokračujeme v štrajku tak, že štrajkujeme doma,“ vyhlásil.

Odbory vysvetlili, že takáto forma štrajku je v súlade so zákonom. „Všetky tlačivá, ktoré súvisia so štrajkom ako je prezenčná listina a tlačivo do zdravotnej poisťovne vyplníte v pondelok, kedy sa stretneme znova pred novou bránou,“ objavilo sa na facebookovskej stránke Moderných odborov.