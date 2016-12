Tábor v rakúskom Bergu je prázdny: Kam zmizli utečenci?

Naozaj, v utečeneckom tábore včera popoludní nebolo nikoho. Teda okrem panej, ktorá dohliadala, aby sa po areáli nikto nepotuloval. Objasnila nám, kam zmizli všetci obyvatelia tábora. „Išli do Viedne. Boli to čakatelia na povolenie pobytu, dostali ho, takže sa pobrali ďalej,“ vysvetlila nám. Tvrdila, že s utečencami neboli problémy. Skôr museli z tábora párkrát vykázať našich bezdomovcov. V bratislavskej Petržalke však utečencov bolo vídať: chodili sem do herní.