Tajomstvá pezinských vinárov: Čo si dať na raňajky?

Víno, ako tvrdí Hrubala, je čistá emócia. Pri jeho pití zapájate všetky zmysly. Aj vaše momentálne rozpoloženie ovplyvňuje jeho chuť. „Dokazujú to naše podujatia, kde ľuďom pri degustácii päťkrát zmeníme hudbu a osvetlenie a to isté víno im zakaždým chutí inak. Spočiatku som tomu neveril, ale fakt je to tak,“ povedal.

Vína z Pezinka majú úspechy aj na medzinárodných súťažiach. Ale bežní konzumenti v zahraničí ich príliš nepoznajú. „Máme malú výmeru vinohradov a čo dopestujeme, si v zásade dokážeme vypiť aj sami. Na Slovensku sú iba 3 - 4 firmy, ktoré vyprodukujú také množstvá, že ich potrebujú aj vyvážať,“ vysvetľuje riaditeľ múzea.

„Nedávno som bol vo Viedni s odborníkmi z gastronómie a naše vína nepoznali. Škoda, že ich neponúkame svetu, lebo sú výnimočné. Okrem klasických máme úžasné novošľachtence Devín alebo Dunaj vytvorené na naše podmienky. Dunaj môže konkurovať Cabernetu Sauvignon. Každého na prvý raz prekvapí, ale chutí,“ hovorí.

Škoda len, že nielen propagácia, ale i štátna podpora vinohradníctva je neveľká. Preto pezinskí vinári spolu s Malokarpatským múzeom vzali situáciu do vlastných rúk. Už 9 rokov vždy o tomto čase chodia po Pezinku skupinky turistov, objavujú pivnice a ochutnávajú vína. Rodinné vinárstvo má i Milan Skovajsa s manželkou. Hospodári na viac ako 7 hektároch viníc a spracúva iba vlastné hrozno.

„Našu produkciu tvoria z dvoch tretín biele vína, ktoré sú pre Pezinok typické. To sú napríklad odrody Chardonnay alebo Rizling. Robíme aj moderné svieže vína s výraznou arómou,“ povedal. Špecialitou vinára Jána Hacaja sú sekty vyrobené klasickou metódou druhotného kvasenia priamo vo fľašiach. Dodáva ich len do vybraných vínoték, gastrozariadení a individuálnym odberateľom. „Odporúčam piť sekt nielen na Silvestra a narodeniny, ale aj na raňajky a ako aperitív namiesto tvrdého,“ poradil.