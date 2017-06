FOTO Za 3 minúty nehorázna suma: Takto jazdia taxikári v Bratislave!

Ondrej Volek mal hostí - starší pár z New Yoorku, ktorí boli na ceste po Európe vlakom. Na hlavnej stanici si zobrali taxík netušiac, že cesta by pešo trvala len 5 minút. Taxíkom to bolo rýchlejšie, len tri, ale taxikár si za cestu vypýtal 18,10 aura. Sila!

Ondrej stál pri taxíku, keď chcel šofér Američanov zúčtovať. Nedalo mu to a ozval sa. Bolo mu trápne, aké meno robí tento taxikár Slovensku. Dostalo sa mu však len sprostých nadávok.

Ondrej Volek na facebooku popísal aj to, že taxikár staršiemu páru nechcel z 20 eur ani vydať drobné. Bloček im tiež nedal. Keď ho začal pýtať, taxikár si sadol do auta a začal cúvať. Nakoniec predsa len od šoféra vymámil účtenku.

Taxikár mal síce na aute napísané, že minimálne cestné je 15 eur, ale dobre vedel, že klientov povezie menej ako 1 kilometer a na cenu ich neupozornil.

O tom, že tento obraz Slovenska, žiaľ, vôbec nie je ojedinelý, svedčí aj prípad našej čitateľky Ľubice. Spolu so zahraničným priateľom si vzali taxík pri nákupnom centre pri letisku. Jemu sa zdalo smiešne objednávať taxík telefonicky, keď tam tri stoja a čakajú na zákazníkov. Tak teda nastúpili. Cesta do Petržalky ich vyšla takmer 30 eur! To už jej hosťa úsmev prešiel a len kyslo skonštatoval, že aj vo Viedni by zaplatil menej a že si takto veľmi hlúpo kazíme meno. Odvtedy do taxíka na ulici nenastúpil.