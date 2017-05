TIPY NA VÍKEND: Cyklojazda, pivko, majáles, trh kvetov, ale aj festival strašidiel či súboje na našich hradoch

Do Humenného pozýva na pivo Švejk. Tohtoročný prvý májový víkend bude v Humennom patriť pivu. Na Švejkových pivných dňoch budete môcť vychutnať viac ako 50 druhov pív, domácich i zahraničných. Stánky s pivom budú otvorené na námestí pred Domom kultúry od piatku do nedele od 10:00 do 22:00 h. Nebude chýbať tradičné narazenie suda a pestrý kultúrny program. Podujatie je súčasťou osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné a vstup na ne je zdarma.

Autor: internet