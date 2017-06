Tisícky štrajkujúcich ľudí pred Volkswagenom: Neponižujte nás!

Štrajk sa začal o šiestej ráno, niekoľko tisíc zamestnancov stojí pred hlavnou bránou. V rukách držia transparenty s heslami „Nechceme egoistické vedenie“ či „Neponižujte nás“.

Momentálne hovorí predseda Moderných odborov Volkswagenu Zoroslav Smolinský.

Zamestnancom prečítal list, ktorý posielajú vedeniu podniku a vyzval ho, aby prišlo medzi štrajkujúcich.

Z vedenia od včerajšieho poobedia zatiaľ žiadna ponuka neprišla. „Sme pripravení štrajkovať až do konca týždňa a v zásade až do celozávodnej dovolenky, ktorá bude v júli,“ povedal Smolinský.

Do štrajku išli odbory s 12 požiadavkami, pričom hlavnou je zvýšenie tarifných miezd o 16 percent. Odôvodňujú to rekordnými hospodárskymi výsledkami spoločnosti a vysokou kvalitou pracovníkov, ktorí by mali byť aj primerane ohodnotení.

K aktuálnej situácii poslala spoločnosť Volkswagen Slovakia toto stanovisko: Úprimne ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí dnes prišli do práce. Mrzí nás, že napriek ústretovej vyššej ponuke, ktorú včera predložilo naše vedenie, neprišlo k dohode. Vyzývame odborovú organizáciu na ústretový krok smerom k obojstranne akceptovateľnej dohode. Nezodpovedné požiadavky odborov ohrozujú budúcnosť podniku a pracovné miesta našich zamestnancov. V priebehu dňa s ohľadom na vývoj udalostí poskytneme ďalšie stanovisko.