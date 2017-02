To sú kandidáti! Aj títo zabodujú o kreslo župana

Určite najkontroverznejšou postavou zatiaľ je spevák a zabávač Martin Jakubec (33). „V Bratislave žijem od narodenia, pozná ma tu každý mladý človek aj staršia generácia. Čoraz častejšie som dostával otázky: Prečo to nejdeš skúsiť? Máš na to a veríme ti. Takže idem robiť ľudovú politiku a revolučné zmeny,“ objasnil nám dôvod kandidatúry.

Zrejme to vidí idylicky, o čom svedčí jeho najnovší kandidátsky videoklip, v ktorom posiela - asi svojim voličkám - nežné pusinky a máva im červenou ružou. Zatiaľ najstarším ašpirantom na funkciu župana je politikou ošľahaný Milan Urbáni (72), ktorý chce šéfovať Banskobystrickému kraju. Len aby mal na to čas! Stále pracuje ako gynekológ, je riaditeľom kliniky jednodňovej chirurgie a predsedom Strany moderného Slovenska.

Znova chce oprášiť projekt súmestia Banská Bystrica - Zvolen, o ktorom sa kedysi veľa diskutovalo. Nový post láka aj členov hnutia Sme rodina. Jej predseda Boris Kollár uvažuje o županskom kresle v Bratislavskom kraji, hoci kandidatúru ešte definitívne nepotvrdil. Jeho kolega Peter Pčolinský (34), rodák z Vranova nad Topľou, absolvent finančného manažmentu, to však už má všetko dobre zrátané. Vraj by sa dalo pre Prešovský kraj urobiť oveľa viac, ako robí súčasný župan.

Ak by ho zvolili, chce hneď urobiť audit zmlúv a hospodárenia kraja. Úspech Mariana Kotlebu v minulých voľbách inšpiroval aj jeho straníckych kolegov. Na župana Žilinského kraja si trúfa Marián Magát (31). Rodák z kysuckého Dunajova si verí napriek tomu, že momentálne žije vo Švajčiarsku, kde pracuje ako stavebný robotník. Po novom budú voľby do VÚC jednokolové. Mali by byť 4. novembra. Funkčné obdobie predsedov i poslancov krajov sa predĺžilo zo súčasných 4 na 5 rokov.