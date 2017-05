Toto je PSÍ ŽIVOT? Majiteľka pre svojich miláčikov pečie koláče a robí nanuky!

Nikola sa doslova zaľúbila do psov už ako malé dieťa. „Rodičia ma viedli k láske k zvieratám. U babky sme mali na dedine psíka, počas prázdnin sme sa oň starali,“ zaspomínala si Nikola. Náklonnosť k týmto zvieratám si blondína pestovala aj naďalej a psíky jej vytrvalú starostlivosť vrátili. Úspechmi v rôznych súťažiach a úplnou oddanosťou.

„Časovo je to dosť náročné. Chodím k veterinárovi na rôzne prehliadky, kúpem ich, nacvičujem s nimi prvky na súťaže a niekedy musíme aj diétovať,“ načrtla povinnosti. Tie jej však napokon priniesli aj množstvo úspechov. Môže sa pochváliť niekoľkonásobnými šampiónmi krásy, vyhrali národné súťaže Rumunska, Bulharska či Moldavska.

Nadobudnuté trofeje už ráta na desiatky. Opatera o psy je finančne dosť náročná. „Mesačne je to veľa peňazí, ani to nemám presne zrátané. Závisí to od potrieb sezóny, návštev u zverolekára, od nákupu vecí, ktoré psíky potrebujú. Kupujeme im šampóny, lieky, oleje a, samozrejme, jedlo. Nerobím napríklad rozdiely medzi mäsom pre psy a pre mňa, jeme rovnaké,“ priblížila Nikola.

Jej miláčikovia sa stravujú ako králi - panička im vyvára rôzne dobroty. „Môžu si pomaškrtiť na hocijakých variáciách mäsa s rozličnými prílohami. Zjedia dusenú zeleninu, ryžu, zemiaky, cviklu, vajíčka a tak ďalej. Samozrejme, majú rady aj sladké, takže dostávajú vlastnoručne urobené nanuky či upečené koláčiky.“ Recepty si hľadá sama, prípadne experimentuje.

Nikola je síce útle žieňa, so psami si však poradí bez problémov, hoci jej maznáčikovia sú aj o desať kilogramov ťažší. „Odmala sa im treba venovať a určiť si hranice. Keď nás vidia ľudia, tak sa nás aj obávajú. Myslia si totiž, že by sa mi mohli vytrhnúť, ale nemajú mať prečo strach. Ja som u nás pán a psíky to vedia a rešpektujú,“ dodala.

Cenu Nijah nevyčíslia

Momentálne nie je na Slovensku sučka, ktorá by sa vyrovnala Nikolinej Nijah. Šteniatka stredoázijského ovčiaka môžu stáť aj niekoľko tisíc eur.