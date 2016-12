Trpký osud usmievavého anjelika: Nikolka (4) trpí zákernou chorobou, krajšie Vianoce má aj vďaka nám!

Mama Nikola (24) si ani v najhoršom sne nepredstavovala, čo ju v živote čaká, keď nosila pod srdcom vytúžené dieťatko. Tehotenstvo mala bezproblémové, rovnako aj pôrod. Nikolka prišla na svet zdravá. Rodičia sa z nej tešili až do dňa, keď im lekári povedali zdrvujúcu správu. „Mesiac nepretržite mala teploty, odmietala stravu aj tekutiny, začala vracať,“ rozpráva mladá mamička. V nemocnici sa začal kolotoč vyšetrení.

Po mesiaci jej stanovili diagnózu - postinfekčná gastroparéza. Ľudovo povedané ochrnutie žalúdka. K tomu sa pridružili aj ďalšie ochorenia. Nikolka neprijímala stravu, výživu jej museli podávať cez hadičku. V nemocnici strávila viac ako dva a pol roka. „Dcérka sa naučila všetko v nemocnici - sedieť, loziť aj rozprávať,“ hovorí Nikola. Na to, aby mohla byť so svojou dcérkou doma, sa musela naučiť, ako jej podávať infúzie. Jej detskú izbičku premenili na malú nemocničnú izbu.

Potrebuje množstvo náplastí, dezinfekcií, všetko musí byť sterilné. Špeciálne náplasti, ktoré Nikolka používa teraz, sú antibakteriálne, vodeodolné a jedna jej vydrží týždeň. Sú však veľmi drahé, jedna stojí 13 eur a poisťovňa ich neprepláca. „Používali sme lacnejšie, tie poisťovňa hradí, ale Nikolka mala z nich infekcie a zápaly a znova sme skončili v nemocnici a na antibiotikách,“ tvrdí mladá mamička. Aj z finančnej stránky to majú veľmi ťažké.

„Pomáhajú nám svokrovci, inak by sme to nezvládli. Môj manžel učí v materskej škole a ja musím byť stále s Nikolkou,“ vysvetľuje Nikola. Denník Plus JEDEN DEŇ a lekáreň Dr. Max sa preto rozhodli pomôcť mladej rodinke a Nikolke darovali pod stromček špeciálne náplasti v hodnote 325 eur. Vystačiť by jej mali tak na pol roka. „To, čo ste urobili, je pre nás obrovská pomoc. Veľa to pre nás znamená, ďakujeme!“ povedala dojatá Nikola.