Týmto nás vozili po Bratislave: Staré vozidlá mestskej hromadnej dopravy vyrážajú dych

Je to už dlhých 90 rokov, čo do ulíc Bratislavy vyšli prvé autobusy mestskej hromadnej dopravy. Vyrobili ich v Česku a boli to elegantné vozidlá. Užitočne doplnili už existujúce električky a trolejbusy, hoci v meste spôsobili najprv chaos a zápchy. Nikto ich už však nezrušil, naopak, dnes sú najrozšírenejším druhom MHD. Niektoré staršie vozidlá opatruje Dopravný podnik Bratislava dodnes. Dopravný podnik predstavil jednotlivé modely na Dni otvorených dverí 2015.

Pred deväťdesiatimi rokmi začali jazdiť prvé autobusy. Autor: archív DPB