U nás medvedicu zastrelili, v cudzine ju presťahovali: Keď dvaja (ne)robia to isté

Medzinárodná charitatívna organizácia na ochranu zvierat Four Paws sa snaží vytvoriť svet, kde budú ľudia a zvieratá nažívať v rešpekte, empatii a porozumení. Jej členovia zavítali aj na Slovensko. A neboli sami. Dôvodom ich prechodu cez naše územie bola medvedica Luna, ktorú prevážali z Albánska do rezervácie v Nemecku.

Existencia medvedice Luny bola až donedávna utrpením. Celým jej svetom bola malá klietka v lunaparku v albánskom meste Vlora. Organizácia pomocou albánskeho ministerstva životného prostredia a úradov však dosiahla zmenu a pre Lunu svitlo na lepšie časy. Z nehostinných podmienok v Albánsku ju premiestnili do nemeckej rezervácie. A zastavili sa aj na Slovensku.

Dôvodom prechodu cez Bratislavu boli hranice bývalej Juhoslávie. Majestátny tvor väčšinu cesty oddychoval a správal sa pokojne. „Vitaj vo svojom novom domove, Luna!“ uverejnila na svojom profile na Facebooku organizácia Four Paws pár dní po záchrane. Dni, keď bola Luna atrakciou, sa tak nadobro skončili.

„Prečo na Slovensku nie je možný takýto spôsob záchrany? Nie je to len o peniazoch, na ktoré sa zvyknú štátni úradníci vyhovárať. Tých by bolo dosť. No ich tok ide zrejme nesprávnym smerom,“ vyjadrila sa k téme predsedníčka združenia SOS linka pre zvieratá v núdzi Mária Sliacka.

Kde skončia siroty?

Možno aj v Košiciach O novom domove pre Ingridine medvedíky sa ešte stále nerozhodlo: „Stále zvažujeme, kde by bolo mláďatkám najlepšie. Buď pôjdu do Maďarska, ale v hre je aj Zoologická záhrada Košice. Chceli by sme to vyriešiť do dvoch týždňov,“ povedal generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Milan Boroš a dodal: „Od začiatku sme sa snažili, aby bolo medvieďatám dobre, podľa toho aj budeme vyberať, kam ich umiestnime. Stále sú odkázané na pomoc, vypustenie do voľnej prírody by pre ne mohlo byť osudné.“

Nedá sa porovnávať

Šéf slovenských poľovníkov Imrich Šuba tvrdí, že situácia s medveďmi v Albánsku je neporovnateľná s tou slovenskou: „Medveďov je tam menej, určite by však prospelo, ak by sa podobné problémy riešili takto aj u nás.“