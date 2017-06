Úrad verejného zdravotníctva varuje: Pozor, kde sa kúpete!

Najmä v horúcom počasí, aké panuje v týchto dňoch, sa vo vodách premnožujú sinice, ale prírodné vodné plochy môžu byť znečistené aj rozličnými odpadmi a fekáliami. „Treba si všímať, či voda nie je príliš zakalená, nepriehľadná, nevytvára penu či zelenú kašu. Ak áno, radím vyhnúť sa jej,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva. Ľudí by mala tiež odradiť zapáchajúca naplavenina na plážach, pred kúpaním je vhodné prezrieť si aj okolie vodnej plochy. Kúpať sa nie je vhodné ani na miestach, kde sa zhromažďujú vodné vtáky, ktoré môžu prenášať salmonelu. Voda, v ktorej sa nachádzajú uhynuté zvieratá alebo sú v jej blízkosti vyústené odpadové vody, označil hlavný hygienik za tabu.

Správy o stave kúpalísk sú na webe

Vodná plocha so zlou kvalitou vody musí byť označená tabuľou "Zákaz kúpania". Zodpovedný je za to prevádzkovateľ, regionálne úrady verejného zdravotníctva to kontrolujú. Kúpať sa vo vode bez prevádzkovateľa a kontrol vzoriek odborníkmi je na vlastnú zodpovednosť. „Kúpačka“ v jazerách nie je vhodná pre každého. Vyhnúť by sa jej mali ľudia s nízkou imunitou či citlivou a poškodenou pokožkou. Po plávaní je vhodné sa vždy osprchovať a prezliecť sa do suchého oblečenia, ak niekto zostane dlhšie v mokrých plavkách a ochladí sa, hrozia gynekologické a urologické ťažkosti. Regionálne úrady verejného zdravotníctva zatiaľ schválili prevádzku siedmich prírodných kúpalísk – Zlaté Piesky, Slnečné Jazerá, Ružiná – pri obci Divín, Pláž Ormet – Teplý vrch, Pláž Drieňok – Teplý vrch, Plážové kúpalisko – jazero Banská Bystrica, Veľká Domaša – Valkov. Povolenie na prevádzku má približne 100 umelých kúpalísk z vyše 200, vo vybavovaní je ďalších 50, o schválenie prevádzky nepožiadalo asi 30 kúpalísk. "Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku možno nájsť na webovej stránke ÚVZ SR a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva," dodal hlavný hygienik.