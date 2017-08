Zabudnite na koaličnú krízu, sadajte na bicykel! Tu je 11 NAJ cyklotrás

Ak sa chcete povoziť na bicykli v okolí Košíc, vybrať si môžete Ružínsky okruh. Asfaltové cesty v prírodnom i vidieckom prostredí merajú dlhých 60 kilometrov a zvládnete ich za 3 hodiny a 40 minút. Postupne prejdete Alpinkou, Jahodnou, Ružínom či Aničkou, všade v týchto miestach sa môžete aj občerstviť. Z metropoly východu sa môžete vybrať aj na nenáročnú, takmer 23 kilometrovú hodinovú cyklotrasu medzi časťami Krásna a Ťahanovce.

Čítajte viac FOTO Vysoké Tatry v letnom režime: NAJ trasy po našich veľhorách

V Banskobystrickom kraji

Na svoje si prídu aj rekreanti v Banskobystrickom kraji. Práve z krajského mesta vedie cyklotrasa do Zvolena, ktorá je vhodná pre rodiny s deťmi. Ľahká náročnosť na trase vám počas 1,5 hodiny umožní vidieť aj nádherný drevený kostolík Vodný hrad v obci Hronsek. Prejsť sa môžete aj kúpeľami Sliač.

Čítajte viac 8 vecí, bez ktorých na turistiku určite nechoďte

Trasa z Brusna cez Sterlníky až po Šalkovú má 44 kilometrov a je na nej 8 kilometrové stúpanie. Občerstviť sa môžete v Kolibe nad Strelníkmi, kochať nádherou zase v obci Poniky s jedinečným kostolom z roku 1310.

Čítajte viac Ako si vybrať správny bicykel, na čo nezabudnúť a kde vám poradia

Od Donovalov po Korytnicu vedie 16 kilometrová trasa s unikátnymi skalnými sutinami. Na vrch Kečka (1 225 m) budete musieť bicykel aj tlačiť. V Korytnici v kúpeľoch na vás čaká osviežujúce občerstvenie.

Okolo Nitry

V Nitrianskom kraji stojí za pozornosť nenáročná cyklotrasa v dĺžke 17 kilometrov vychádzajúca priamo z centra Zlatých Moraviec. Jej atrakciu znásobuje nádherné prostredie Topoľčianok, kde prechádza tunajším parkom – okolo žrebčína a do zámockého hája. Zavedie vás aj ku zrúcanine Hrušovského hradu. Odtiaľ pokračuje znova asfaltovou cestou do Skýcova, kde aj končí.

Bicyklom po Kysuciach

K najdlhším cykloturistickým trasám na Slovensku patrí Kysucká cyklomagistrála, niektoré zdroje uvádzajú jej dĺžku až 133 kilometrov. Cyklistov prevedie naprieč celými Kysucami a ponúkne jej najkrajšie zákutia s malebnými kopanicami. Priestor na oddych majú cyklisti v obci Oščadnica, kde si môžu oddýchnuť na námestí. Kysucká cyklomagistrála pokračuje po cyklochodníku až do Novej Bystrice. Odporúčame si urobiť prestávku najmä pri obci Stará Bystrica, kde stojí za zmienku návšteva slovenského orloja a krásne upraveného centra obce. Na Kysuciach je spolu 39 cyklotrás, ktoré majú 446 km.

Okolie Myjavy z výšky

Okolie Myjavy je ako stvorené pre nenáročných. Na cyklotrasách sa môžete kochať pohľadom z rozhľadne, vidieť môžete i pôvabný veterný mlyn na moravskej strane. Iba 6 kilometrov od Myjavy, po ceste smerom na Vrbovce a odbočke vpravo pri solárnej elektrárni nad Brestovcom, sa dostanete k 20 metrovej turistickej rozhľadni na Poľane. Z Poľany pokračujte 6 kilometrov do neďalekých Vrboviec časti Šance a odtiaľ je už iba na skok na moravskú stranu. Po necelých 10 kilometroch dorazíte k 20-metrovej rozhľadni Drahy s výhľadom nielen na mierne zvlnenú krajinu, ale aj blízku obec Velká nad Veličkou. Pri návrate po asi 5 kilometroch odbočte vpravo a po ďalších 2 kilometroch sa budete cítiť ako v Holandsku vďaka veternému mlynu v Kuželove z roku 1842 s otočnou strechou a zachovaným vnútorným vybavením. Rozhľadňa na vrchu Hrajky je vysoká síce iba 10 metrov, ale výhľad z nej stojí zato. Nájdete ju hneď za Turou Lúkou v zákrute cesty v smere do Senice. Z centra Myjavy je to asi 6 kilometrov. Ak vám ešte zostali sily šliapať do pedálov, 12 kilometrov od vyhliadkovej veže Turá Lúka smerom na Senicu vás čaká romantická zrúcanina hradu Branč.

S výhľadom na Tatry

Pod Tatrami bola ako jedna z prvých asfaltových cyklotrás vybudovaná cesta zo Spišskej belej do Tatranskej Kotliny. Síce meria iba 10 kilometrov, no ponúka nádherné zážitky s výhľadom na Tatry. Prechádza tiež okolo Belianskeho rybníka, kde je aj bufet s občerstvením.

Dolný Liptov sa môže pýšiť trasou Cyklokorytničky. Začína v Ružomberku a končí v kúpeľoch v Korytnici. Cesta prechádza zákutiami Revúckej doliny a kopíruje bývalú úzkokoľajovú železnicu. Jednoduchý terén ju predurčuje pre rodiny s deťmi, odporúčajú sa však horské bicykle. Zaujímavosťou je, že trasa vedie cez hranicu dvoch národných parkov – Nizke Tatry a Veľká Fatra.

Pod Ľubovnianskym hradom

Pod Ľubovnianskym hradom sa nachádzajú zaujímavé trasy určené pre náročnejších cykloturistov. Takzvané Cyklostopy – jednosmerné chodníky zahŕňajú tri trasy, najdlhšia Vlčia stopa meria 3 kilometre a má 110 náročných zákrut, klopení a skokov. Prejdete ju za približne 11 minút. Je tu povinná prilba.

Vybrané trasy, ktoré musíte vyskúšať!

Ružínsky okruh

60 km je dĺžka trasy

3 hod. 40 minút je odhadovaný čas jazdy

Krásna – Ťahanovce

22,75 km je dĺžka trasy

1 hod 4 minúty je odhadovaný čas jazdy

Banská Bystrica – Zvolen

20 km je dĺžka trasy

1,5 hodiny je odhadovaný čas jazdy

Brusno – Strelníky – Šalková

44 km je dĺžka trasy

3 hodiny je odhadovaný čas jazdy

Donovaly – Korytnica

16 km je dĺžka trasy

2 hodiny je odhadovaný čas jazdy

Zlaté Moravce – Topoľčianky – Hrušov – Skýcov

16,9 km je dĺžka trasy

1 hodina a 10 minút je odhadovaný čas jazdy

Kysucká cyklomagistrála

133 km je dĺžka trasy

2 až 3 dni je odhadovaný čas jazdy v závislosti od rôznych faktorov

Okolie Myjavy

20 až 40 km je dĺžka trasy podľa vlastného výberu

1 až 2,5 hodiny môže trvať odhadovaný čas jazdy podľa nasmerovania

Belianska cyklotrasa

10 necelých kilometrov meria asfaltový úsek od Spišskej Belej po Tatranskú Kotlinu

30 necelých minút je odhadovaný čas jazdy

Trasa CykloKorytničky

23 km meria úsek od Ružomberka do kúpeľov v Korytnici

1,5 hodiny je odhadovaný čas jazdy

Cyklostopy pod Ľubovnianskym hradom

3 km meria najdlhší singletrack s názvom Vlčia stopa, Medvedia a Rysia stopa sú kratšie

11 minút trvá jazda na Vlčej stope, povolené je ísť iba dolu